Pitbull ponownie w Polsce

Muzyczna supergwiazda Pitbull wystąpi w Łodzi. Artysta pojawi się na scenie hali Atlas Arena w piątek, 27 listopada 2026 roku. Będzie to już jego czwarty koncert w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w ramach trasy "I'm Back!", która wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów. Publiczność może spodziewać się energetycznego widowiska i największych przebojów wokalisty. Podczas koncertu nie powinno zabraknąć takich hitów jak "Don't Stop the Party", "Hotel Room Service", "International Love", "On the Floor", "Feel This Moment", "Timber" czy "Give Me Everything". Wielu posiadaczy biletów zastanawia się, o której godzinie będzie można wejść do hali i kiedy rozpocznie się główna część koncertu. Jak będzie wyglądał harmonogram piątkowego wydarzenia?

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Pitbull w Łodzi 27.11.2026: otwarcie bramek

Osoby wybierające się na koncert Pitbulla w Łodzi poznały już godzinę otwarcia bram obiektu. Fani marzący o zajęciu miejsc jak najbliżej sceny powinni zjawić się pod areną z odpowiednim wyprzedzeniem. Jak poinformował organizator, Live Nation, wejście na teren obiektu będzie możliwe już od godziny 18:30.

Pitbull w Łodzi 27.11.2026: godzina koncertu

Na występ Pitbulla trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Osoby, które pojawią się na miejscu zaraz po otwarciu bram o 18:30, spędzą na oczekiwaniu niemal trzy godziny. Zgodnie z planem główny artysta pojawi się na scenie o 21:15. Zanim rozpocznie się jego show, publiczność rozgrzeją dwaj supportujący wykonawcy. O godzinie 20:00 wystąpi Lil Jon, a o 20:50 scenę przejmie DJ Laz.

Pitbull w Łodzi 27.11.2026: lista piosenek

Oto spodziewana setlista koncertu Pitbulla w Łodzi:

"Don't Stop the Party" "Hey Baby (Drop It to the Floor)" "Hotel Room Service" "International Love" "Rain Over Me" "I Feel Good" "Suave" "The Anthem" "I Know You Want Me (Calle Ocho)" "Shake" (Ying Yang Twins cover) "Culo" "On the Floor" (Jennifer Lopez cover) "I Like It" (Enrique Iglesias cover) "DJ Got Us Fallin' in Love" (Usher cover) "Feel This Moment" "Gasolina" (Daddy Yankee cover) "Timber" "JUMPIN" "Fireball" "Damn I Love Miami" "Time of Our Lives" "Give Me Everything"

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