Najpierw wygrana w "The Voice", potem sukces na Eurowizji. Alexandra Căpitănescu wystąpi w Polsce

Alexandra Căpitănescu w Polsce. Gwiazda Eurowizji zagra w Warszawie

To gorące nazwisko na europejskiej scenie rockowej. Alexandra Căpitănescu, która podbiła serca widzów i zajęła trzecie miejsce na Eurowizji 2026, przyjeżdża do Polski. Rumuńska wokalistka, znana z hitu „Choke Me”, wystąpi z zespołem już 19 października w warszawskim klubie VooDoo Club.

Wizyta w naszym kraju to dla artystki ważny moment. Koncert odbywa się w trakcie intensywnych przygotowań do premiery jej nowego albumu, co oznacza, że polska publiczność będzie miała wyjątkową okazję, by poznać na żywo jej najnowsze brzmienie, łączące pop-rockową energię z cięższymi gitarowymi riffami.

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

Nowe, uwodzicielskie oblicze artystki

Fani, którzy kojarzą Alexandrę z mrocznego i intensywnego utworu eurowizyjnego, mogą być zaskoczeni. Artystka właśnie otworzyła nowy rozdział w swojej muzycznej historii. We wrześniu światło dzienne ujrzał jej singiel „CMYM (Can’t Make You Mine)”, który zapowiada nadchodzącą płytę zatytułowaną, tak jak eurowizyjny przebój, „Choke Me”.

Tym razem wokalistka pokazuje bardziej figlarne i uwodzicielskie oblicze. Jak czytamy w zapowiedzi, nowa piosenka opowiada o przyciąganiu, chemii i napięciu, które towarzyszy oczekiwaniu na pierwszy ruch. Charakterystyczny, mocny wokal spotyka się tu z chwytliwymi melodiami i nowoczesną produkcją.

Nadchodzi album „Choke Me”. O czym zaśpiewa Alexandra?

Nadchodzący album ma pokazać znacznie szerszy obraz artystki niż ten znany z jednego singla. Alexandra Căpitănescu sięga po ważne i uniwersalne tematy. W swoich tekstach poruszy kwestie samopoznania, radzenia sobie z presją, niezależności, a także uwalniania się od cudzych oczekiwań.

Krążek ma być wyrazistą podróżą pomiędzy rockową ekspresją a nowoczesnym, przebojowym popem, udowadniając, że wokalistka konsekwentnie rozwija swój własny, unikalny muzyczny język.

Od „The Voice of Romania” na europejskie sceny

Pochodząca z rumuńskiego Galați artystka to nie tylko gwiazda Eurowizji. Szeroką rozpoznawalność w swoim kraju zdobyła już w 2023 roku, kiedy to wygrała program „The Voice of Romania”. Rok później wydała debiutancką EP-kę „Căpitanu’”.

Alexandra sama pisze swoje piosenki i regularnie występuje na festiwalach, między innymi na znanym Electric Castle. Warszawski koncert będzie więc świetną okazją, by usłyszeć jej potężny głos w intymnej, klubowej przestrzeni.

Alexandra Căpitănescu w VooDoo Club. Data i bilety

Koncert rumuńskiej gwiazdy odbędzie się w poniedziałek, 19 października, na scenie Stage 1 w warszawskim klubie VooDoo. Organizatorem wydarzenia jest Gotobeat. Otwarcie drzwi zaplanowano na godzinę 19:30, a bilety wciąż są dostępne w sprzedaży.