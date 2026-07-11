Bambi w "bandażach", Mata z gitarą i smutna przemowa Bedoesa. Za nami pierwszy dzień Rap Stacja Festiwal 2026 [ZDJĘCIA]

Tak wyglądał pierwszy dzień Rap Stacja Festiwal 2026

Rap Stacja Festiwal 2026 to wydarzenie, na które fani polskiego rapu czekają cały rok. Już pierwszy dzień pokazał, że było warto jechać do Sławy. Amerykański raper Busta Rhymes rozgrzał publiczność. Polacy też dali radę! Jedną z największych gwiazd był Mata, który lubi stawiać na niekonwencjonalne rozwiązania. W jego występie znalazło się miejsce dla chwili spokoju. Specjalnie dla publiczności przygotował akustyczny set z gitarą. Zupełną odwrotność można było zobaczyć na koncercie Bambi. Popularna raperka dała show i zaskoczyła strojem. Ubrana była w biały kostium z długich pasków, które mogły przypominać bandaże. Ogień był też podczas występu Malika Montany i wielu innych artystów.

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Wzruszający moment na koncercie Bedoesa

Jednym z najważniejszych momentów pierwszego dnia Rap Stacja Festiwal 2026 był koncert Bedoesa. Raper, który odpowiada za "Diss na raka" i współpracuje z Fundacją Cancer Fighters odniósł się do śmierci Mai Gadowskiej. Zaledwie kilka godzin przed jego występem dowiedzieliśmy się, że zmarła Majko od piosenki "Wszystkie Marzenia" z Łatwogangiem. Bedoes pożegnał ją na scenie.

Nic co teraz powiem nie będzie dla mnie proste. I nie jest to sytuacja, na którą byłem kiedykolwiek przygotowany, na festiwalu tym bardziej. Jest mi bardzo przykro. Uważam, że w tej walce nie ma przegranych. Mój dziadek odszedł. Parę jeszcze osób w moim życiu odeszło, ale nie uważam, że przegrali. Uważam, że patrzą na nas z góry - powiedział Bedoes.

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Kto wystąpił 10 lipca?

W piątek na Rap Stacja Festiwal 2026 wystąpili: