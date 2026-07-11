Lech Poznań gromi w sparingu. Kto strzelał dla mistrzów Polski?

Pewne zwycięstwo na koniec zgrupowania we Wronkach

Spotkanie kontrolne zostało rozegrane w sobotę na obiektach sportowych we Wronkach bez udziału publiczności oraz przedstawicieli mediów. Mistrzowie Polski od początku zdominowali dziesiątą drużynę czeskiej ekstraklasy, obejmując prowadzenie już w 11. minucie za sprawą Antoniego Kozubala. W 35. minucie wynik podwyższył Mikael Ishak, ustalając rezultat do przerwy na 2:0.

W drugiej połowie spotkania gra nadal toczyła się pod dyktando podopiecznych trenera Nielsa Frederiksena. W końcowych fragmentach rywalizacji niezwykłą skutecznością popisał się Wojciech Szymczak, który zdobył dwie bramki w 83. oraz 90. minucie meczu. Warto przypomnieć, że w poprzednim teście poznański zespół pokonał słowacką drużynę FK Żeleziarne Podbrezova 3:1.

Kiedy odbędą się pierwsze mecze o stawkę?

Potyczka z ekipą z Pragi była drugim i zarazem ostatnim sprawdzianem formy przed rozpoczęciem oficjalnych rozgrywek nowego sezonu. Sobotni sparing oficjalnie zamknął intensywne, dwutygodniowe zgrupowanie zespołu. Zawodnicy skupiają się już wyłącznie na bezpośrednich przygotowaniach do walki o pierwsze w tym sezonie krajowe trofeum.

Przed inauguracją ligowych zmagań mistrzów Polski czeka spotkanie o Superpuchar Polski, zaplanowane na czwartek na godzinę 19:00. Zaledwie kilka dni później zespół czeka ważny sprawdzian międzynarodowy, gdyż 21 lipca rozegrają wyjazdowy mecz z duńskim Aarhus w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Sztab trenerski liczy na utrzymanie wysokiej dyspozycji strzeleckiej z meczów kontrolnych.