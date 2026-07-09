Bad Bunny - Warszawa 2026: SETLISTA. Jakie piosenki zaśpiewa na koncercie w Polsce?

Latynoska supergwiazda przyjeżdża do Polski

Bad Bunny to obecnie jeden z najpopularniejszych artystów na świecie, a liczby mówią same za siebie. Od ponad roku nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce wśród najczęściej słuchanych wykonawców na Spotify. Na swoim koncie ma także nagrodę Grammy za Album Roku oraz występ podczas przerwy Super Bowl, który przeszedł do historii jako najchętniej oglądane muzyczne show tego wydarzenia. Już tego lata fani w Polsce będą mieli okazję zobaczyć go na żywo. 14 lipca 2026 roku Bad Bunny wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie w ramach światowej trasy Debí Tirar Más Fotos World Tour. Jakie utwory usłyszy polska publiczność. Sprawdziliśmy, które utwory Benito zaśpiewa podczas swojej pierwszej wizyty nad Wisłą.

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Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy

Bad Bunny zagra w Polsce. Lista piosenek

Oto oficjalna setlista Bad Bunny'ego na trasie Debí Tirar Más Fotos World Tour.

"LA MuDANZA"

"Callaíta"

"PIToRRO DE COCO"

"WELTiTA"

"TURiSTA"

"BAILE INoLVIDABLE"

"NUEVAYoL"

"VeLDÁ"

"Tití Me Preguntó"

"Neverita"

"Si veo a tu mamá"

"La Romana"

"VOY A LLeVARTE PA PR"

"Me Porto Bonito"

"No Me Conoce (Remix)"

"Bichiyal"

"Yo Perreo Sola"

"Efecto"

"Safaera"

"Diles"

"MONACO"

"25/8"

"CAFé CON RON"

"Ábreme Paso"

"Ojitos Lindos"

"La Canción"

"KLOuFRENS"

"Dákiti"

"El Apagón"

"DtMF"

"EoO"

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Kim jest Bad Bunny?

Bad Bunny, właściwie Benito Antonio Martínez Ocasio, to portorykański piosenkarz i raper. Urodził się 10 marca 1994 roku. Zyskał światową popularność dzięki swojemu unikalnemu stylowi, łączącemu reggaeton, trap i tradycyjną muzykę latynoską. Znany z przebojów jak "I Like It" czy "Tití Me Preguntó", współpracował z artystami takimi jak J Balvin, Drake i Cardi B. Jego album "Debí Tirar Más Fotos" był nazywany najlepszą płytą 2025 roku. Jest także aktywistą społecznym oraz ikoną mody.