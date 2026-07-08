Męskie Granie 2026 w Poznaniu - DZIEŃ PIERWSZY. Sprawdź godziny koncertów z 10.07

Historia Męskiego Grania rozpoczęła się na dobre w 2010 roku. To wtedy właśnie w okresie od lipca do sierpnia w miejscowościach Gdańsk, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa, Żywiec odbyła się seria koncertów, wtedy pomyślanych jako jednodniowe wydarzenie. Już wtedy także po raz pierwszy zaistniała słynna Orkiestra Męskiego Grania, w skład której weszli Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk i AbradAb, którzy stworzyli historyczny, gdyż debiutancki hymn Wszyscy muzycy to wojownicy.
Od tamtej pory Męskie Granie organizowane jest regularnie co roku, na przestrzeni lat sama inicjatywa zaś ulegał najróżniejszym przemianom. Dziś już letnia trasa koncertowa w każdym mieście, które przy danej edycji odwiedza, gra przez dwa dni, także jej line-up stał się przez ten czas dużo bardziej urozmaicony, co widoczne jest także w składach kolejnych Orkiestr.
Męskie Granie 2026 w Poznaniu - harmonogram koncertów w piątek 10 lipca
Męskie Granie gra także w 2026 roku! Za nami już pierwszy weekend koncertów, które miały miejsce w Żywcu. To tam pierwszy raz na żywo zaprezentowała się tegoroczna Orkiestra Męskiego Grania, w skład której wchodzą Zalia, Igor Hebur i Vito Bambino, którzy nagrali wspólnie, pierwszy raz w historii, dwa single: Nareszcie oraz Tańczę.
Przed nami weekend w Poznaniu! Poznaliśmy już harmonogram godzinowy koncertów. Poniżej znajdziesz czasówkę z podziałem na dni i Scenę Główną i Scenę Ż na piątek 10 lipca:
Scena Główna
- 17:00 - Yana
- 18:10 - Zakopower XX Miuosh
- 19:30 - Kacperczyk
- 21:05 - Sistars
- 22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika
- 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult
Scena Ż:
- 17:40 - Kuba i Kuba
- 18:55 - Daria ze Śląska
- 20:20 - Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade
- 22:00 - Radio Maria. Hoshii gra /Ż/Peszek