Męskie Granie 2026 w Poznaniu - DZIEŃ DRUGI. Harmonogram koncetów w sobotę 11.07

Męskie Granie to już od ponad 16 lat jedna z najbardziej cenionych, rozpoznawalnych i przyciągających tłumy wielbicieli i wielbicielek tras letnich w Polsce. Zorganizowana po raz pierwszy w 2010 roku trwa po dziś dzień i właśnie śledzimy jej kolejną już edycję.

Tegoroczna odsłona Męskiego Grania rozpoczęła się w Żywcu pod koniec czerwca i po chwili przerwy zmierza do kolejnej lokalizacji. Tym razem na kursie trasy jest Poznań, gdzie koncerty odbywać się będą w piątek i sobotę 10 i 11 lipca. Co nas czeka w te dni? Pierwszego dnia na dwóch wiodących scenach: Głównej i Ż, zagrają m.in. Sistars, Zakopower XX Miuosh, Kacperczyk, Daria ze Śląska czy Fisz i Emade w ramach projektu Pan EF Pan Emade. Tego dnia oczywiście zaprezentują się także Pro8l3m oraz Kult jako przedstawiciele tegorocznej odsłony projektu "Męskie Granie Przestawia".

Ulubione hymny | Męskie Granie w Kolumnie Zygmunta

Harmonogram godzinowy występów Męskie Granie 2026 w Poznaniu - sobota 11 lipca

Co nas czeka drugiego dnia Męskiego Grania? Oczywiście kolejny na tegorocznej odsłonie trasy występ Orkiestry, którą tworzą Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino, ale także występy m.in. zespołów Coma, Metro czy Anny Marii Jopek. Poniżej znajdziesz dokładny rozkład godzinowy wszystkich koncertów, zaplanowanych na sobotę 11 lipca, które odbędą się na Scenie Głównej i Scenie Ż:

Scena Główna:

17:00 - Wiktor Waligóra

18:10 - Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska

19:30 - Igo

21:05 - Coma

22:40 - Męskie Granie Orkiestra

Scena Ż:

17:40 - Metro

18:55 - Warszawskie Kombo Taneczne i Księżniczki feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky

20:20 - Anna Maria Jopek

22:00 - Lordofon

Tak wyglądało Męskie Granie w Poznaniu w ubiegłym roku: