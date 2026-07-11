Decyzja MKOl w sprawie Rosji. Szokujący zwrot akcji na światowych arenach

Kiedy Rosja powróci do światowej rywalizacji?

We wtorek 7 lipca Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił tymczasowe zniesienie obowiązującego od 2023 roku zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Stwierdzono oficjalnie, że organizacja ta nie zrzesza już podmiotów sportowych działających na terytoriach Ukrainy. Międzynarodowym federacjom zalecono pilne zakończenie programu weryfikacji zawodników przed igrzyskami w Los Angeles. Podobne kroki wobec Białorusi zostały podjęte już miesiąc wcześniej. Ukraina oraz Polska natychmiast złożyły w tej sprawie oficjalne protesty dyplomatyczne.

Reakcje poszczególnych federacji sportowych na złagodzenie sankcji są niezwykle zróżnicowane. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej szybko przywróciła rosyjskich zawodników do oficjalnej rywalizacji międzynarodowej. Przyznano im także punkty w światowym rankingu z momentu zamrożenia, co zapewniło im wysoką pozycję. Wiadomo już, że rosyjscy siatkarze prawdopodobnie wystąpią na polskich boiskach podczas przyszłorocznych mistrzostw świata i Ligi Narodów. Zdecydowanie inne i rygorystyczne stanowisko w tej sprawie zaprezentowały natomiast władze światowej lekkoatletyki.

Przeciwko decyzji MKOl zaprotestował Ukraiński Komitet Olimpijski, nazywając ją „bezpodstawną” i „przedwczesną”, ponieważ wojna wywołana inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku wciąż trwa.

Jakie sankcje obowiązywały w minionych latach?

Ograniczenia nakładane na rosyjskich sportowców rozpoczęły się długo przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Ostatni pełnoprawny występ reprezentacji tego kraju na dużej imprezie miał miejsce podczas letnich zmagań w Rio de Janeiro. Głównym powodem ówczesnych wykluczeń był głośny skandal dopingowy i wstrząsający raport Światowej Agencji Antydopingowej. Podczas zmagań w Tokio zawodnicy rywalizowali już bez własnej flagi oraz hymnu państwowego. Zbrojna agresja z lutego 2022 roku całkowicie spotęgowała międzynarodową izolację rosyjskiego sportu.

W ostatnich latach nieliczni zawodnicy mogli startować wyłącznie ze specjalnym statusem sportowców neutralnych. Zmagania w Paryżu w 2024 roku zgromadziły zaledwie kilkunastu reprezentantów, którzy wcześniej przeszli podwójne kontrole kwalifikacyjne. Identyczne obostrzenia obowiązywały w trakcie tegorocznej rywalizacji zimowej we Włoszech, gdzie medale nie trafiały do oficjalnych tabel. Z kolei w marcu podczas rywalizacji paralimpijskiej pozwolono na pełną oficjalną prezentację rosyjskich symboli narodowych na podium. Zjawisko stopniowego znoszenia sportowych restrykcji staje się obecnie faktem.