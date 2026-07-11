Motor Lublin wygrywa kolejny sparing. Kto strzelał bramki w starciu z Polonią?

Zwycięski sparing Motoru Lublin – Polonia pokonana

Treningowe starcie w Sochocinie przyniosło kolejne powody do zadowolenia sztabowi szkoleniowemu beniaminka ekstraklasy. Ekipa prowadzona przez trenera Mariusza Misiurę wygrała trzeci z rzędu mecz kontrolny. Tym razem lublinianie mierzyli się z pierwszoligową Polonią Warszawa i odnieśli zwycięstwo 2:1. Co ciekawe, do przerwy to rywale ze stolicy prowadzili po trafieniu Simona Skrabba w 22. minucie spotkania. Motor musiał odrabiać straty w drugiej części rywalizacji, by ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Po zmianie stron obraz gry uległ znacznej poprawie na korzyść zespołu przygotowującego się do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wyrównującą bramkę dla drużyny z województwa lubelskiego zdobył w 53. minucie Paskal Meyer. Ostateczny wynik spotkania ustalił natomiast Franciszek Lewandowski, który wpisał się na listę strzelców w 77. minucie rywalizacji. Zawodnicy pokazali charakter, udanie odwracając losy spotkania z trudnym przeciwnikiem z pierwszej ligi. Formacja ofensywna ponownie potwierdziła swoją skuteczność w letnim okresie przygotowawczym.

Kiedy Motor zagra w ekstraklasie?

Podczas meczu w Sochocinie w barwach zwycięskiej drużyny zaprezentowali się nowi zawodnicy, tacy jak Bartosz Bereszyński, Mateusz Łęgowski oraz Makan Aiko. Na boisku pojawił się również 20-letni napastnik Dominik Gregorski, którego transfer oficjalnie potwierdzono w sobotę. Młody piłkarz pozyskany z Zagłębia Lubin podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku, posiadający także opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Obecność nowych graczy to ważny element budowania szerokiej kadry przed nadchodzącym sezonem. Sztab szkoleniowy miał doskonałą okazję do przetestowania różnych wariantów personalnych.

Zespół z Lublina prezentuje bardzo dobrą i równą dyspozycję w dotychczasowych grach kontrolnych. W poprzednich dwóch sparingach lublinianie pewnie pokonali Dynamo Bukareszt 3:1 oraz Wartę Poznań 4:1. Po powrocie z obozu w Sochocinie, w piątek 17 lipca rozegrają ostatni mecz kontrolny, a ich przeciwnikiem będzie Hapoel Jerozolima. Rozgrywki ligowe wystartują niedługo później, a Motor rozpocznie zmagania wyjazdowym starciem z Widzewem w Łodzi, które zaplanowano na niedzielę 26 lipca. Będzie to pierwszy poważny sprawdzian formy o punkty w nowej edycji rozgrywek.