Tak uczestnicy opuszczali studio „Tańca z Gwiazdami”. Uśmiechnięci od ucha do ucha!

Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor zachwyciły w "Tańcu z Gwiazdami"

Obecność niezwykle lubianej przez rodaków byłej pierwszej damy oraz niekwestionowanej pierwszej damy polskiej piosenki wywołała ogromny entuzjazm zarówno wśród publiczności w studiu, jak i przed telewizorami. Zaangażowanie Jolanty Kwaśniewskiej spotkało się z dużym uznaniem stałego składu sędziowskiego. W rozmowie z "Super Expressem" Rafał Maserak wypowiedział się o byłej prezydentowej w niezwykle ciepłych słowach. Serca fanów tanecznego formatu Polsatu skradła także 91-letnia Irena Santor. W sieci pojawiło się mnóstwo wpisów, w których internauci podziwiają wielką klasę, szyk oraz elokwencję legendarnej wokalistki.

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To był niesamowity, cudowny odcinek. Poczułem ciarki na ciele, kiedy zespół, który stoi za moimi plecami, zaprezentował pierwszy taniec. Już wtedy wiedziałem, że czeka nas naprawdę fantastyczne show i wyjątkowy wieczór - opowiadał nam Maserak.

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" opuszczają studio Polsatu. Nikt nie odpadł z programu

Finał ostatniego odcinka przyniósł zaskakujący zwrot akcji. Jolanta Kwaśniewska zwróciła się do producentów z prośbą, aby w hołdzie dla Ireny Santor w tym tygodniu żadna para nie żegnała się z rywalizacją. Wstawiennictwo byłej prezydentowej sprawiło, że wszyscy uczestnicy zaprezentują się na parkiecie w kolejnym odcinku. Gwiazdy nie kryły ogromnej radości z takiego obrotu spraw. Po zakończeniu emisji wszyscy wychodzili z budynku Polsatu w doskonałych nastrojach i z szerokimi uśmiechami na twarzach. Zdjęcia sprzed studia znajdują się w galerii.

Kto został w „Tańcu z Gwiazdami”? Lista uczestników walczących o Kryształową Kulę

W dalszej rywalizacji o zdobycie Kryształowej Kuli biorą udział następujące duety.

• Marta „Mandaryna” Wiśniewska w parze z Krystianem Rzymkiewiczem

• Piotr „Guma” Gumulec tańczący z Julią Suryś-Stromecką

• Helena Englert oraz jej partner Roman Osadchiy

• Jasper Sołtysiewicz i partnerująca mu Daria Syta-Grobelna

• Dominik Rupiński występujący u boku Estelle François

• Izabela Kuna w duecie z Michałem Bartkiewiczem

Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor w "Tańcu z Gwiazdami". Rafał Maserak zdradził kulisy odcinka