Tak Dominika Rybak wygląda po brutalnej walce. Ma złamany nos! [ZDJĘCIA]

Ostra walka Dominiki Rybak

Dominika Rybak dla jednych jest znana z reality show, a dla innych z walk MMA. Po zakończeniu programu "Królowa przetrwania" influencerka wróciła do tego, w czym czuje się najlepiej, czyli na ring. 3 października zwyciężczyni hitu TVN7 pojechała do Legionowa, gdzie na gali Fight Mode 2 zmierzyła się z freak fighterką Anną Andrzejewską. Miłośnicy tego typu sportu są zgodni, że była to jedna z najmocniejszych żeńskich walk ostatnich miesięcy. - Biły się lepiej niż panowie - czytamy w komentarzach na Instagramie. Ostatecznie zwyciężyła Andrzejewska, ale Rybak nie zeszła z ringu zła na siebie. Co więcej, zawodniczki po walce wstawiły nawet wspólne zdjęcie, które Dominika podpisała: "Dały se po mordzie i zrobiły selfiaczka. Dzięki Aniu za walkę jesteś bardzo mocnym ogniwem". Nie ma wątpliwości, że było to ostre starcie. Wystarczy spojrzeć na "królową przetrwania".

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Szok, w jakim jest stanie!

Choć Dominika Rybak jest zadowolona, że wzięła udział w dobrej walce, musi teraz zmagać się z poważnymi powikłaniami. Influencerka zdradziła, że ma złamany nos i nie zamierza ukrywać, że jest to dla niej uciążliwe.

Desperackie pytanie do osób, które kiedykolwiek miały złamany nos. Jak długo oczy wracają do ustawień fabrycznych? Mnie już tak wk***ia ograniczone pole widzenia. Ja normalnie widzę jak przez takie dwie c*py - mówi obolała Rybak w relacji na Instagramie.

Na jej profilu pojawiły się zdjęcia twarzy. Widać, że jest cała opuchnięta i w siniakach. Wygląda na to, że jeszcze długo będzie do siebie dochodzić. Fotografie można zobaczyć w galerii w tym artykule.

Kim jest Dominika Rybak?

Dominika Rybak (ur. 2003) to popularna polska tiktokerka, influencerka oraz zawodniczka freak fightów. Rozgłos zdobyła w mediach społecznościowych dzięki autentycznemu, pełnemu humoru i bezpośredniemu stylowi, gromadząc miliony obserwujących na TikToku. Z powodzeniem zadebiutowała w federacjach freakfightowych (m.in. Prime MMA i FAME MMA). Zwyciężyła także w 3. edycji reality show TVN "Królowa przetrwania". Znana z bezkompromisowości, dystansu do siebie oraz zamiłowania do sportów walki.