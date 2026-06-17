Pamiętacie zespół t.A.T.u.? Nie do wiary, jak dziś wygląda Julija Wołkowa. Na nowych zdjęciach nie przypomina dawnej siebie

Zanim Julija Wołkowa stworzyła wraz z Leną Katiną formację t.A.T.u., śpiewała w dziecięcym zespole Wiercipięty, a także zagrała w kilku serialach. Jednak to właśnie duet z Leną Katiną przyniósł jej największą rozpoznawalność. Zespół t.A.T.u., który został założony w 1999 roku, tworzył muzykę z pogranicza popu, rocka i muzyki elektronicznej. Jednak sławę zyskał głównie dzięki kontrowersyjnym występom i teledyskom. Śpiewające w nim nastolatki miała łączyć żarliwa miłość, co, jak się później okazało, było nieprawdą i zabiegiem marketingowym, który miał wpłynąć na rozpoznawalność formacji. Jak mówi znane porzekadło: cel uświęca środki, i t.A.T.u. w krótkim czasie zyskały ogromną sławę nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również na całym świecie. Ich największe hity, jak "Ya Soshla S Uma" i "Nas Ne Dogonyat", podbijały światowe listy przebojów i pozwoliły duetowi podpisać umowę z renomowaną wytwórnią muzyczną. W 2004 roku Julija Wołkowa ogłosiła w programie na żywo, iż spodziewa się dziecka, po krótkiej przerwie wróciła do nagrywania z t.A.T.u., jednak w 2009 roku, grupa definitywnie zakończyła swoją działalność.

TAJEMNICA DUETU Z ROSJI [t.A.T.u.] | ESKA XD - Ale to już było! #43

Julija Wołkowa z t.A.T.u. przeszła spektakularną metamorfozę. Dziś trudno ją rozpoznać

Po zakończeniu działalności t.A.T.u. Julija Wołkowa rozpoczęła karierę solową, wydając kilka singli, jednak nie powtórzyła sukcesu, jaki przyniósł jej występ w t.A.T.u. Jej działalność muzyczna została jednak przerwana w 2012 roku, kiedy zdiagnozowano u niej raka tarczycy. Podczas operacji doszło do uszkodzenia nerwu krtaniowego, co spowodowało utratę głosu. Dzięki intensywnej rehabilitacji i leczeniu, artystka odzyskała zdolność śpiewania i kontynuowała występy. Prywatnie, Julija Wołkowa jest matką dwójki dzieci: córki Wiktorii i syna Samira. W ostatnich latach artystka przeszła znaczną metamorfozę, nie stroniła także od zabiegów medycyny estetycznej, co szeroko było komentowane w mediach. Dokładnie 20 lutego br. Julija Wołkowa skończy 40 lat. Dziś trudno w niej rozpoznać dawną, zbuntowaną Juliję, która w strugach deszczu w szkolnym mundurku śpiewała "Ya Soshla S Uma". Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda wokalistka t.A.T.u.

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