Michael Carrick zwolniony z Manchesteru United. Kuriozalne kulisy pożegnania legendy

Michael Carrick zwolniony z Manchesteru United. Kulisy dymisji w Carrington

Zarząd klubu z Old Trafford stracił resztki cierpliwości po fatalnym wejściu w nowy sezon. Katastrofalne wyniki sprawiły, że Manchester United spadł do strefy spadkowej i Michael Carrick musiał pożegnać się z posadą menedżera. Sama dymisja wydawała się kwestią czasu, jednak sposób jej przeprowadzenia budzi ogromny niesmak. Według doniesień brytyjskiej prasy los trenera przypieczętowano już na początku tygodnia w Monako, gdzie dyrektorzy Omar Berrada oraz Jason Wilcox spotkali się ze współwłaścicielem klubu, Sir Jimem Ratcliffem.

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Mimo zapadniętej decyzji szkoleniowiec jeszcze przez dwa dni wychodził z piłkarzami na boisko jako „chodzący trup”, mając pełną świadomość nadchodzącego końca. Całe to kuriozalne zamieszanie zakończyło się w czwartkowy poranek. Michael Carrick przyjechał do bazy treningowej w Carrington i opuścił ją po zaledwie dwóch godzinach już jako bezrobotny trener. Oficjalne oświadczenie władz klubu o zakończeniu współpracy ukazało się niespełna pół godziny po jego wyjeździe z ośrodka.

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Mauricio Pochettino zastąpi Michaela Carricka w Manchesterze United

Na stanowisku menedżera „Czerwonych Diabłów” najprawdopodobniej zasiądzie teraz doskonale znany angielskim kibicom Mauricio Pochettino. Argentyński szkoleniowiec, mający w CV pracę w Tottenhamie oraz Chelsea, jest aktualnie selekcjonerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych i niedawno parafował z tamtejszą federacją nową, czteroletnią umowę. Kontrakt zawiera jednak klauzulę odstępnego wynoszącą około 7,5 miliona funtów, co ma ułatwić jego przeprowadzkę na Old Trafford. Choć nazwisko trenera łączono z Manchesterem United już przynajmniej pięciokrotnie, wszystko wskazuje na to, że przejmie on zespół dopiero teraz, w dobie głębokiego kryzysu.

„Michael jest i zawsze będzie legendą Manchesteru United. Jego przywództwo i osiągnięcia z zeszłego sezonu na zawsze pozostaną w naszej pamięci” - napisano w krótkim oświadczeniu władz klubu, które w obliczu zaistniałych okoliczności zwolnienia brzmi niezwykle gorzko.