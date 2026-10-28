Shawn Mendes poczuł jesień i ogrzewa się w objęciach ukochanej. Ładna para?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-28 20:05

Po wielu spekulacjach na temat potencjalnych partnerek Shawn Mendes potwierdził latem, z kim się spotyka. Jego wybranką została zjawiskowa Brazylijka, Bruna Marquezine, która wcześniej była dziewczyną piłkarza Neymara! Ostatnio zakochani pokazali się razem na jesiennych fotografiach, nie szczędząc sobie czułości.

Shawn Mendes śpiewa z gitarą na scenie. Na miniaturowym zdjęciu muzyk całuje Brunę Marquezine, o czym przeczytasz na Eska.
Autor: Instagram @shawnmendes; Delmiro Junior/ Shutterstock

Jesień w Polsce to także jesień w Kanadzie, gdzie jeden z największych kanadyjskich gwiazdorów muzyki spędza wolny od zawodowych obowiązków czas z dziewczyną. W sierpniu Shawn Mendes oficjalnie potwierdził swój związek, składając starszej o trzy lata ukochanej życzenia urodzinowe. Tak teraz razem wyglądają.

Shawn Mendes pokazał się z dziewczyną. Powiało jesienią?

Popularny, 28-letnia artysta zaskoczył fanów rzadkimi, prywatnymi kadrami. Zazwyczaj Shawn Mendes chroni swoich bliskich przed niepotrzebnym zainteresowaniem, ale teraz sam opublikował fotki w towarzystwie ukochanej i ich wspólnego pieska. Ze zdjęć wręcz bije jesienna aura, więc nic dziwnego, że para postanowiła rzucić się sobie w objęcia. To całkiem zaskakujący widok, ponieważ od lat życie uczuciowe kanadyjskiego piosenkarza było przedmiotem plotek i spekulacji, zwłaszcza po rozstaniu z Camilą Cabello. Może nastał czas, by pokazywać więcej swojego prywatnego szczęścia? Fani są zachwyceni, o czym świadczy liczba ponad 2 mln polubień wpisu na Instagramie.

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Partnerka muzyka to ex Neymara

Kim jest piękność, w której zakochał się Shawn Mendes? Dziewczyna piosenkarza to pochodząca z Rio de Janeiro aktorka Bruna Marquezine. Choć znana jest głównie z seriali w ojczystej Brazylii, to zagrała też w hollywoodzkiej produkcji "Blue Beetle". Prasa z uwagą śledziła jej dawny, burzliwy związek: w latach 2012-2018 (z przerwami na tymczasowe rozstania) partnerem młodziutkiej Bruny był starszy od niej o trzy lata piłkarz Neymar.

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