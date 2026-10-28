Shawn Mendes poczuł jesień i ogrzewa się w objęciach ukochanej. Ładna para?

Jesień w Polsce to także jesień w Kanadzie, gdzie jeden z największych kanadyjskich gwiazdorów muzyki spędza wolny od zawodowych obowiązków czas z dziewczyną. W sierpniu Shawn Mendes oficjalnie potwierdził swój związek, składając starszej o trzy lata ukochanej życzenia urodzinowe. Tak teraz razem wyglądają.

Shawn Mendes pokazał się z dziewczyną. Powiało jesienią?

Popularny, 28-letnia artysta zaskoczył fanów rzadkimi, prywatnymi kadrami. Zazwyczaj Shawn Mendes chroni swoich bliskich przed niepotrzebnym zainteresowaniem, ale teraz sam opublikował fotki w towarzystwie ukochanej i ich wspólnego pieska. Ze zdjęć wręcz bije jesienna aura, więc nic dziwnego, że para postanowiła rzucić się sobie w objęcia. To całkiem zaskakujący widok, ponieważ od lat życie uczuciowe kanadyjskiego piosenkarza było przedmiotem plotek i spekulacji, zwłaszcza po rozstaniu z Camilą Cabello. Może nastał czas, by pokazywać więcej swojego prywatnego szczęścia? Fani są zachwyceni, o czym świadczy liczba ponad 2 mln polubień wpisu na Instagramie.

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Partnerka muzyka to ex Neymara

Kim jest piękność, w której zakochał się Shawn Mendes? Dziewczyna piosenkarza to pochodząca z Rio de Janeiro aktorka Bruna Marquezine. Choć znana jest głównie z seriali w ojczystej Brazylii, to zagrała też w hollywoodzkiej produkcji "Blue Beetle". Prasa z uwagą śledziła jej dawny, burzliwy związek: w latach 2012-2018 (z przerwami na tymczasowe rozstania) partnerem młodziutkiej Bruny był starszy od niej o trzy lata piłkarz Neymar.

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