Eder Sarabia trenerem Espanyolu Barcelona. Czy Bask uratuje zespół przed spadkiem?

Zmiany na ławce trenerskiej Espanyolu

Kataloński klub poinformował w środę o zatrudnieniu nowego szkoleniowca. Eder Sarabia związał się z drużyną umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Zespół z Barcelony liczy na poprawę wyników pod wodzą 46-letniego Baska, który w latach 2024-2026 prowadził Elche, a wcześniej trenował FC Andorra (2021-2024). W 2020 roku zdobywał również cenne doświadczenie jako członek sztabu szkoleniowego FC Barcelona.

Roszada na stanowisku trenera to bezpośredni skutek ostatnich niepowodzeń drużyny. Sarabia zastąpił zwolnionego we wtorek Manolo Gonzaleza, który zapłacił posadą za fatalny występ w Pucharze Króla. Espanyol uległ w tych rozgrywkach czwartoligowemu Sestao River Club wynikiem 3:4, co przelało czarę goryczy w zarządzie katalońskiego klubu.

Trudna sytuacja w tabeli ligi hiszpańskiej

Nowy opiekun zespołu staje przed ogromnym wyzwaniem utrzymania drużyny w hiszpańskiej ekstraklasie. Po dziesięciu rozegranych kolejkach Espanyol zajmuje dopiero 18. miejsce, gromadząc na swoim koncie zaledwie osiem punktów. Taki bilans sprawia, że ekipa z Katalonii znajduje się obecnie w strefie spadkowej i pilnie potrzebuje zdobyczy punktowych, aby oddalić widmo degradacji.

Okazja do przełamania złej passy i debiutu nowego trenera nadarzy się bardzo szybko. W najbliższy piątek piłkarze zagrają na wyjeździe z Villarrealem w ramach rozgrywek ligowych. Będzie to pierwszy poważny sprawdzian dla Edera Sarabii w nowym miejscu pracy, gdzie oczekiwania kibiców i zarządu są jasne.