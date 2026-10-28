Atak na kierownika pociągu we Wrocławiu. 49-latek wybił mu dwa zęby

Pasażer zaatakował kierownika pociągu

Do zdarzenia doszło po zatrzymaniu pociągu relacji Kędzierzyn Koźle – Wrocław Główny. Według ustaleń policjantów jeden z pasażerów bez powodu zaatakował pracownika kolei. Mężczyzna miał kilkakrotnie uderzyć kierownika pociągu pięścią w twarz. Załoga składu zablokowała drzwi pociągu, uniemożliwiając napastnikowi ucieczkę, i powiadomiła policję.

Obrażenia kierownika pociągu po ataku

Pokrzywdzony stracił dwa zęby, miał rozciętą skórę i prawdopodobnie złamany nos. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu pomocy. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu kierownika pociągu do szpitala na dalszą diagnostykę. Policjanci z Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu zatrzymali 49-letniego mężczyznę.

Wniosek o areszt dla 49-latka

49-latek jest podejrzany o wywieranie wpływu na czynności urzędnicze oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kierownika pociągu. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu, które mają pomóc w dalszych czynnościach procesowych. Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki-Wschód złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Źródło: Policja.pl