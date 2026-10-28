Jan Oblak i Olga Danilović zostali rodzicami. Bramkarz i tenisistka powitali na świecie pierwsze dziecko

Spis treści Jan Oblak i Olga Danilović na zdjęciach. Zobacz piękną narzeczoną słynnego bramkarza

Relacja serbskiej tenisistki oraz słoweńskiego piłkarza rozpoczęła się wiosną 2023 roku. Ich wspólne wyjście odnotowano po raz pierwszy na turnieju Roland Garros, podczas którego zawodnik Atlético Madryt wspierał ukochaną z wysokości trybun. Mimo że zakochani od samego początku bardzo pilnie strzegli swojego życia prywatnego, ich uczucie błyskawicznie wzbudziło ogromne zainteresowanie w świecie sportu. W czerwcu 2026 roku narzeczeni poinformowali o zaręczynach, co Danilović udokumentowała fotografią z pierścionkiem, a wkrótce potem w mediach pojawiły się doniesienia o ciąży zawodniczki.

Mająca obecnie 25 lat Serbka prywatnie jest córką słynnego koszykarza Predraga Danilovicia, a w czasach juniorskich mierzyła się na kortach z Igą Świątek, uchodząc wówczas wraz z Polką za ogromny talent. Przed zawieszeniem występów tenisistka wygrywała zawody rangi WTA i meldowała się w wielkoszlemowych ćwierćfinałach. W lutym 2026 roku ze względu na ciążę musiała zrobić przerwę w karierze i zrezygnować z rywalizacji w cyklu WTA, przez co zanotowała spadek w światowym rankingu, w którym wcześniej zajmowała najwyższe w swoim dorobku, 32. miejsce.

Z kolei 33-letni Jan Oblak od wielu sezonów pozostaje podstawowym golkiperem madryckiego Atlético oraz pełni funkcję kapitana piłkarskiej kadry Słowenii. Uznawany za jednego z czołowych bramkarzy globu zawodnik ma na koncie dwie nominacje do prestiżowego plebiscytu Złotej Piłki. Co ciekawe, obie rodziny łączy dodatkowe tło kulturowe, ponieważ matka piłkarza wywodzi się z Republiki Serbskiej.

Partnerzy regularnie okazują sobie wsparcie na sportowych arenach. Serbka wielokrotnie zasiadała na trybunach podczas spotkań Atlético oraz słoweńskiej drużyny narodowej, natomiast golkiper rewanżował się obecnością na jej pojedynkach tenisowych. Obecnie, zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu oficjalnych zaręczyn, para wkroczyła w zupełnie nowy, rodzinny etap wspólnego życia.

Jan Oblak i Olga Danilović na zdjęciach. Zobacz piękną narzeczoną słynnego bramkarza

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