Maciej Musiał został singlem? Sprawy sercowe przystojnego aktora są owiane tajemnicą

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-28 17:58

Od lat wiele fanek wzdycha na widok tego aktora młodego pokolenia, ale jego życie uczuciowe pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą. W ostatnich miesiącach ptaszki ćwierkały, że Maciej Musiał tworzy parę z modelką Zosią Gajewską. Czy ta blisko dwuletnia relacja to już przeszłość? Według medialnych pogłosek, gwiazdor jest znowu singlem!

Maciej Musiał jest obecny na ekranach od najmłodszych lat, ale poza aktorstwem zajmuje się też działalnością w wielu innych obszarach. Gdziekolwiek się pojawia, może liczyć na zainteresowanie fanek, ale sam niechętnie zdradza światu swoje sercowe sekrety. W show-biznesie trudno jednak o pełną dyskrecję! Czy aktor zmienił właśnie status na wolny?

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Życie osobiste przystojnego aktora od dawna znajduje się pod lupą mediów i najbardziej oddanych fanów. 31-letni obecnie Maciej Musiał zaskarbił sobie sympatię widowni nie tylko charyzmą i artystycznym talentem, ale także urodą i dbaniem o fizyczną tężyznę. Wielokrotnie zdarzało się, że fanki ustawiały się w kolejkach do wspólnych zdjęć, zagadując go nawet w prywatnych sytuacjach. Na przestrzeni lat plotki o jego partnerkach nie miały zaś końca!

Przez niespełna dwa ostatnie lata co jakiś czas mówiło się, że jego ukochaną jest popularna w mediach społecznościowych modelka Zosia Gajewska. Para była przyłapywana przez fotoreporterów na wspólnych wyjściach i jednoznacznych gestach, jednak ani razu nie zdecydowała się oficjalnie pokazać publicznie razem. Jak zdradza teraz serwis "Pudelek", związek ten dobiegł końca.

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Zosia Gajewska - kim jest?

Prowadząca popularne profile w sieci modelka pochodzi z Poznania. Tuż przed pogłoskami o tym, że skradła serce Macieja Musiała, Zosia Gajewska zdradzała obserwatorom, że polubiła już życie w nowym mieście - Warszawie. O jej życiu osobistym wiadomo niewiele, jednak pewne jest to, że ukończyła studia magisterskie na kierunku marketing internetowy. Jej poprzednimi partnerami byli według medialnych doniesień wokalista Artur Sikorski i czeski youtuber Dominik Port. Aktualnie Zosia Gajewska ma 185 tysięcy obserwujących na Instagramie i prawie dwa razy tyle na TikToku.

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