Maciej Musiał został singlem? Sprawy sercowe przystojnego aktora są owiane tajemnicą

Maciej Musiał jest obecny na ekranach od najmłodszych lat, ale poza aktorstwem zajmuje się też działalnością w wielu innych obszarach. Gdziekolwiek się pojawia, może liczyć na zainteresowanie fanek, ale sam niechętnie zdradza światu swoje sercowe sekrety. W show-biznesie trudno jednak o pełną dyskrecję! Czy aktor zmienił właśnie status na wolny?

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Życie osobiste przystojnego aktora od dawna znajduje się pod lupą mediów i najbardziej oddanych fanów. 31-letni obecnie Maciej Musiał zaskarbił sobie sympatię widowni nie tylko charyzmą i artystycznym talentem, ale także urodą i dbaniem o fizyczną tężyznę. Wielokrotnie zdarzało się, że fanki ustawiały się w kolejkach do wspólnych zdjęć, zagadując go nawet w prywatnych sytuacjach. Na przestrzeni lat plotki o jego partnerkach nie miały zaś końca!

Przez niespełna dwa ostatnie lata co jakiś czas mówiło się, że jego ukochaną jest popularna w mediach społecznościowych modelka Zosia Gajewska. Para była przyłapywana przez fotoreporterów na wspólnych wyjściach i jednoznacznych gestach, jednak ani razu nie zdecydowała się oficjalnie pokazać publicznie razem. Jak zdradza teraz serwis "Pudelek", związek ten dobiegł końca.

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Zosia Gajewska - kim jest?

Prowadząca popularne profile w sieci modelka pochodzi z Poznania. Tuż przed pogłoskami o tym, że skradła serce Macieja Musiała, Zosia Gajewska zdradzała obserwatorom, że polubiła już życie w nowym mieście - Warszawie. O jej życiu osobistym wiadomo niewiele, jednak pewne jest to, że ukończyła studia magisterskie na kierunku marketing internetowy. Jej poprzednimi partnerami byli według medialnych doniesień wokalista Artur Sikorski i czeski youtuber Dominik Port. Aktualnie Zosia Gajewska ma 185 tysięcy obserwujących na Instagramie i prawie dwa razy tyle na TikToku.

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