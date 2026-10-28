Ibrahima Camara surowo ukarany po skandalu w Ekstraklasie. Czeka go pół roku przerwy

Do bulwersujących scen z udziałem Gwinejczyka doszło podczas spotkania 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Pogoń Szczecin pokonała Radomiaka 4:3. W końcówce rywalizacji, gdy arbiter Bartosz Frankowski analizował sporną sytuację przy monitorze VAR, pomocnik gości Ibrahima Camara stracił panowanie nad sobą. Piłkarz brutalnie kopnął próbującego przestawić piłkę Keramitsisa, co natychmiast wywołało ogromną awanturę z udziałem obu zespołów. Po obejrzeniu czerwonej kartki wściekły gracz z Radomia nie zamierzał się uspokoić i schodząc z murawy, przewrócił na ziemię jeszcze jednego przeciwnika.

Władze rozgrywek potraktowały ten wybryk niezwykle surowo. Komisja Ligi zdecydowała, że gwinejski pomocnik zostaje zdyskwalifikowany na okres sześciu miesięcy. Oprócz długiej przerwy od gry Ibrahima Camara musi zapłacić 50 tysięcy złotych grzywny, a całemu orzeczeniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Przedstawiciele Radomiaka Radom opublikowali już w mediach społecznościowych oficjalny komunikat dotyczący sankcji nałożonych na ich piłkarza.

Informujemy, że podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Ligi Ekstraklasy S.A., w związku z otrzymaniem czerwonej kartki oraz zachowaniem po jej otrzymaniu podczas meczu z Pogonią Szczecin, na zawodnika Radomiaka, Ibrahimę Camarę, nałożono karę sześciu miesięcy dyskwalifikacji oraz karę finansową w wysokości 50 000 złotych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a dyskwalifikacja obejmuje wszystkie rozgrywki, w tym również Puchar Polski.— Radomiak Radom (@Radomiak_Radom) October 28, 2026