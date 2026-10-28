Nie żyje 26-letni piłkarz Polonii. Długo walczono o jego życie po zawale serca

Spis treści Piłkarz Polonii Nysa Daniel Goncalves zmarł po ponad roku w śpiączce

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 9 września 2025 roku. Wówczas po zakończonym treningu zespołu Polonii Nysa pochodzący z Portugalii piłkarz Daniel Goncalves miał zawał serca i stracił przytomność. Zawodnika w stanie bezpośredniego zagrożenia życia przetransportowano na oddział intensywnej terapii do szpitala w Opolu. Od samego początku medycy oceniali jego stan jako niezwykle ciężki. Choć po pewnym czasie gracza odłączono od respiratora i zaczął on samodzielnie oddychać, wciąż nie można było nawiązać z nim żadnego kontaktu.

Piłkarz Polonii Nysa Daniel Goncalves zmarł po ponad roku w śpiączce

Bliscy zawodnika przylecieli do naszego kraju i zainicjowali zbiórkę pieniędzy, aby opłacić specjalistyczny transport medyczny do rodzinnej Portugalii. Ostatecznie zebrano wymaganą kwotę przekraczającą 13 tysięcy euro, czyli blisko 170 tysięcy złotych, co pozwoliło na przewiezienie Daniela Goncalvesa do ojczyzny. Na miejscu kontynuowano jego leczenie oraz rehabilitację neurologiczną, jednak sportowiec przez ponad rok pozostawał w śpiączce i nigdy nie odzyskał już przytomności, a starania lekarzy nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Zmarły zawodnik występował na pozycji skrzydłowego, miał angolskie korzenie i był wychowankiem akademii słynnej Benfiki Lizbona. Przed przyjazdem na polskie boiska grał między innymi w lidze norweskiej. W naszym kraju reprezentował początkowo barwy Polonii Głubczyce, skąd przeniósł się do trzecioligowej Polonii Nysa. Zanim rozpoczął treningi z ostatnim zespołem, pomyślnie przeszedł wszystkie wymagane badania lekarskie.

Władze klubu z Nysy opublikowały w tej sprawie oficjalny komunikat.