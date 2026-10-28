Zieliński w drugiej rundzie debla w Bazylei. Z kim teraz zagrają?

Trzysetowy bój i awans

Jan Zieliński i Australijczyk Marc Polmans wygrali swój pierwszy mecz w turnieju ATP 500 na kortach twardych w Bazylei. Tenisiści z Polski i Australii pokonali Amerykanina Roberta Gallowaya i Szweda Andre Goranssona 4:6, 7:6 (7-4), 10-6. Spotkanie od początku było wyrównane i wymagało rozegrania super tie-breaka.

Wygrana w pierwszej rundzie oznacza awans do ćwierćfinału turnieju w Szwajcarii. Teraz poprzeczka powędruje znacznie wyżej. Zieliński i Polmans będą musieli zmierzyć się z dużo wyżej notowanymi rywalami, co zapowiada kolejne duże emocje na korcie.

Kto czeka w ćwierćfinale?

W kolejnej rundzie turnieju debla rywalami polsko-australijskiego duetu będą reprezentanci Niemiec. Zieliński i Polmans zagrają z najwyżej rozstawionymi Kevinem Krawietzem i Timem Puetzem. Mecz zapowiada się jako ogromne wyzwanie dla Polaka i jego partnera.

Warto dodać, że w Bazylei występuje również Hubert Hurkacz w rywalizacji singlistów. Polak zmierzy się w drugiej rundzie z Duńczykiem Holgerem Rune. Spotkanie zaplanowano na środę, 28 października 2026 roku, na godzinę 20:35.