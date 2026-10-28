Karolina Gilon została oszukana na 30 tys. zł. "Wziął zaliczkę, słuch po nim zaginął". Ale mieszkanie udało się wykończyć. Tak wygląda!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-28 17:29

Karolina Gilon ma za sobą trudny czas, a mianowicie wykańczanie własnego lokum. Choć dla niektórych to czysta przyjemność, innym remonty spędzają sen z oczu. Szczególnie gdy wykonawca ulotni się z pieniędzmi! Modelka wyznała, że właśnie to ją spotkało.

Karolina Gilon cieszy się własnym mieszkaniem. Ale nie obyło się bez problemów

Karolina Gilon w marcu pochwaliła się w sieci swoim wymarzonym, pięknie wykończonym gniazdkiem. Swoim fanom pokazała duży, jasny salon z olbrzymią kanapą i kaktusem z Meksyku, cieszyła się z telewizora większego niż jej narzeczony, kuchni z mnóstwem szafek i z oryginalnym blatem, z szafy na pięknie posegregowane przekąski. Choć wszystko wydawało się idealne, teraz gwiazda zdradziła, że absolutnie nie jest.

Ludzie się rozwodzą przez remonty… i wcale się nie dziwię. Do wykończenia mieszkania potrzeba w tych czasach dużo kasy i dużo cierpliwości! Dlatego dawajcie swoje polecajki i niepolecajki remontowe szczególnie przy dzieciach. Pomóżmy innym uniknąć naszych błędów - zaapelowała Gilon na swoim profilu na Instagramie.

Rafał Olbrychski pokazał, jak mieszka
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Co nie wyszło? Pomyłki remontowe i oszustwo wykonawcy!

Jak to z remontami i wykańczaniem wnętrz bywa, nie zawsze wszystko kończy się dobrze. Gilon w nagraniu opublikowanym na Instagramie wyznała, że i ona zaliczyła kilka wpadek. Poza tym została oszukana przez wykonawcę.

Modelka i prezenterka opowiedziała o rzeczach, których żałuje w wykańczaniu i nie zrobi w kolejnym domu. Ostrzegła rodziców małych dzieci, które brudzą ściany czy to swoimi malunkami, czy łapkami, by nie robili sobie na nich wzorów techniką limewash, bo efekt jest piękny, ale takich ścian nie można myć.

Wyobraźcie sobie, że pierwszy wykonawca, który miał nam je robić, oszukał nas na prawie 30 tysięcy złotych. Wziął od nas zaliczkę i nie oddał po tym, jak zrezygnowaliśmy z jego usług, a zrezygnowaliśmy dlatego, że zobaczyliśmy pracę, jaką wykonał u mojej przyjaciółki w domu i to w jaki sposób się tam zachowywał. (...) Słuch po nim zaginął - wyznała gwiazda.

Inne błędy? Wanna wolnostojąca przy prysznicu, drewniane półeczki w mokrych miejscach. Za to mikrocement okazał się sukcesem.

Małgorzata Rozenek-Majdan
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Karolina Gilon w swoim mieszkaniu. Na miniaturze obok modelka w kuchni. O problemach z remontem przeczytasz na Eska.
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