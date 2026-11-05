Jamie Foxx i jego prawie dwa razy młodsza partnerka zostali rodzicami. Kontrowersyjny aktor ma już troje dzieci

Kontrowersyjny gwiazdor dobiega dziś sześćdziesiątki, ale wciąż żyje pełnią życia - nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Kilka miesięcy temu media obiegły wieści, że Jamie Foxx spodziewa się dziecka ze swoją partnerką. Sęk w tym, że jest ona młodsza od jego pierwszej córki. Co na to artysta? Prawie nigdy nie komentuje spraw osobistych, ale otwarcie mówi, że nie chce się ożenić.

Jamie Foxx ponownie został ojcem. Z dziewczyną dzieli go 27 lat

Amerykańskie media donoszą, że 58-letni Jamie Foxx i 31-letnia Alyce Huckstepp właśnie stali się rodzicami. Dokładna data porodu ani płeć dziecka nie są pewne, ponieważ para pilnie strzeże swojej prywatności i nie skomentowała nawet samego faktu ciąży. O tym, że gwiazdor nagrodzony Oscarem, Złotym Globem i nagrodą BAFTA za film "Ray", spotyka się z młodszą o 27 lat Alyce Huckstepp, mówi się od 2023 roku. Być może znają się jednak dłużej.

To żadna nowość w życiorysie tego artysty. Kiedy 18 lat temu urodziła się mu druga córka, informacja o jej istnieniu ujrzała światło dzienne wyłącznie dlatego, że ujawniła ją publicznie była współpracownica Foxxa w serialu "The Jamie Foxx Show".

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"Nie jestem typem, który się żeni". Poprzednie córki ma z różnymi kobietami

Ze względu na wielokrotnie rozstania, ukryte fakty i liczne plotki Jamie Foxx należy do najbardziej kontrowersyjnych celebrytów w USA. Znany z ciętego języka aktor kilkakrotnie narobił sobie problemów przez mocne żarty czy też bójkę z policjantami. Media uważnie śledzą w dodatku jego życie osobiste, które choć ukrywa przed światem - i tak trafia na świecznik. Sam Foxx nie ukrywa, że nie jest mu po drodze z instytucją małżeństwa.

- Nigdy nie byłem przekonany, czy małżeństwo to dobry pomysł dla mnie. Mam przyjaciół, którzy weszli w świetne małżeństwa, ale inni nie bardzo. I nigdy nie wydawało mi się, że małżeństwo to konieczność, by wychować dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i miłości - napisał w swojej autobiografii z 2021 roku, pt. "Zachowuj się, jakbyś miał trochę wyczucia: i inne rzeczy, których nauczyły mnie moje córki".

Pierwsza córka gwiazdora, Corinne, urodziła się w lutym 1994 roku - czyli przed dzisiejszą partnerką ojca - i również została aktorką, blisko współpracując z Jamiem. Druga córka nazywa się Anelise i w październiku skończyła 18 lat. Cała trójka przyrodniego rodzeństwa ma różne matki.

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