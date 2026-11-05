Kradzież rozbójnicza w Lęborku. 32-latek uderzył seniora i odjechał jego rowerem

Kradzież rozbójnicza w Lęborku

Lęborscy kryminalni ustalili, że na początku października 2026 roku doszło do kradzieży rozbójniczej na szkodę 72-latka, której wcześniej nie zgłoszono policji. Z materiałów sprawy wynika, że senior zostawił rower przy wiacie w pobliżu dyskontu. Gdy senior się odwrócił, znany mu osobiście 32-latek miał chwycić jednoślad i usiłować na niego wsiąść. 72-latek próbował zapobiec kradzieży.

Szarpanina podczas kradzieży roweru

Podczas szarpaniny 32-latek uderzył 72-latka barkiem w klatkę piersiową, przez co senior stracił równowagę. Mężczyzna wsiadł potem na rower i odjechał.

32-latek z Lęborka usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej

Policjanci zatrzymali 32-latka 3 listopada, w dniu, w którym otrzymali informację o zdarzeniu. Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, zakazy zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim oraz zakaz opuszczania kraju.

Źródło: Policja.pl