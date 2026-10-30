Joanna O. i Olga K. usłyszały wyroki. Aktorki słono zapłacą za reklamę alkoholu

Przedstawiciele rodzimego show-biznesu jakiś czas temu wzięli udział w kampaniach promujących zarówno napoje bezalkoholowe, jak i te wysokoprocentowe. Część tych osób musiała zmierzyć się z falą ostrej krytyki ze strony zszokowanych fanów, którzy nie dowierzali w decyzje swoich idoli. Warto zaznaczyć, że obecnie w Sejmie trwają prace legislacyjne mające ukrócić tego typu praktyki. Równolegle w polskich sądach toczą się liczne postępowania dotyczące promocji takich trunków w tradycyjnych mediach oraz w sieci, z których część znalazła już swój finał. Wciąż nie zakończył się głośny proces z udziałem Bogusława Lindy oraz Magdaleny Cieleckiej, natomiast prawomocny finał znalazła już sprawa Natalii Szroeder, co jednak nie kończy całej afery.

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Joanna O. i Olga K. skazane za nielegalną reklamę alkoholu w sieci

Postępowanie z udziałem między innymi Joanny O. oraz Olgi K. ruszyło w 2023 roku, kiedy to zarzucono im promowanie napojów alkoholowych w serwisach społecznościowych. Zawiadomienie do prokuratury złożył w tej sprawie Jan Śpiewak, stojący na czele Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich. Obrońcy oskarżonych wnioskowali początkowo o wyłączenie jawności rozprawy, jednak sąd odrzucił te żądania. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że 28 października 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał wyrok, nakładając na znane z ekranów kobiety dotkliwe kary finansowe w konkretnych wysokościach.

Olga K. otrzymała warunkowe umorzenie postępowania na roczny okres próby, a także orzeczono wobec niej przepadek kwoty 20 000 zł, obowiązek wpłaty 5 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycie 143,33 zł kosztów sądowych, co daje w sumie do zapłaty 25 143,33 zł .

. Ewa M.-K. została ukarana grzywną w wysokości 15 000 zł, przepadkiem 10 000 zł oraz koniecznością uiszczenia 1 523,33 zł kosztów procesu, co łącznie obciąża jej budżet kwotą 26 523,33 zł .

. Joanna O. musi zapłacić 10 000 zł grzywny, 10 000 zł tytułem przepadku oraz 1 023,33 zł opłat sądowych, co składa się na łączną sumę 21 023,33 zł .

. Małgorzata L. usłyszała wyrok nakazujący zapłatę 15 000 zł grzywny oraz pokrycie 1 523,33 zł kosztów postępowania, co oznacza łączny wydatek rzędu 16 523,33 zł.

- Wszyscy oskarżeni zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów. Przełomowy charakter tego wyroku polega przede wszystkim na tym, że odpowiedzialnością karną objęto wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację kampanii reklamowych. Wśród skazanych znaleźli się prezes spółki, szef działu marketingu, przedstawiciele agencji reklamowej, w tym jej prezes, agenci gwiazd, a także sami influencerzy. Istotne jest również to, że sąd orzekł przepadek korzyści majątkowych uzyskanych w związku z popełnionymi przestępstwami. To kolejne skazanie za nielegalną reklamę alkoholu w mediach społecznościowych, potwierdzające utrwaloną już linię orzeczniczą, zgodnie z którą tego rodzaju działania stanowią naruszenie prawa. Wyrok pokazuje również, że odpowiedzialność nie ogranicza się do reklamodawcy, lecz może obejmować wszystkie osoby uczestniczące w tworzeniu i rozpowszechnianiu nielegalnej reklamy - przekazał dla "Super Expressu" mec. Krzysztof Nowiński, oskarżyciel społeczny z ramienia fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich.

Sąd zdecydował ponadto o zmianie kwalifikacji czynu w przypadku Małgorzaty L., zastępując zarzut podżegania pełnomocnictwem.

Prawnik odniósł się również do kwestii warunkowego umorzenia postępowania wobec jednej ze znanych oskarżonych, tłumacząc powody takiej decyzji sądu oraz jej faktyczne znaczenie.

Olga K. ma warunkowe umorzenie, bo reklamowała grzańca bezalkoholowego, natomiast warunkowe umorzenie to jest uznanie winy. Chodzi o to, że był jeden post i miało to charakter bezalkoholowy, ale musi zapłacić na cele społeczne - podsumował adwokat.