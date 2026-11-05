Dominika Serowska pokazała twarz córki Hakiela. Wyjaśniła, skąd wziął się pomysł na imię Vivienne

W mediach społecznościowych Dominiki Serowskiej pojawiła się fotografia jej nowo narodzonej pociechy, co błyskawicznie przyciągnęło uwagę internautów. Wśród komentarzy nie zabrakło dociekań, czy ukochana Marcina Hakiela nie ma obaw związanych z udostępnianiem wizerunku dziewczynki w internecie. W rozmowie z naszym serwisem celebrytka skomentowała te rozterki, a także ujawniła, czy wybór imienia Vivienne był inspirowany córką Michała Wiśniewskiego.

Rodzina Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej ponownie się powiększyła. Para powitała niedawno na świecie dziewczynkę o imieniu Vivienne, która została młodszą siostrą urodzonego pod koniec 2024 roku Romea.

Serowska nie boi się o wizerunek córki

"Super Expres" się bezpośrednio od Dominiki Serowskiej z pytaniem, co skłoniło ją do pokazania takiej fotografii. Zapytaliśmy również, czy nie martwi się o ewentualne niewłaściwe wykorzystanie wizerunku dziecka. Ukochana tancerza zachowuje jednak w tej kwestii pełen spokój.

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Na tym zdjęciu widać tylko kawałek buzi, więc nawet nie traktuję tego jako pokazanie. Dziecko tak szybko się zmienia na początku, że za chwilkę może wyglądać zupełnie inaczej. Nie obawiam się kradzieży wizerunku, żyjemy w takim świecie, że równie dobrze w obawie przed tym, co może je spotkać w życiu, mogłabym nigdy nie zdecydować się na macierzyństwo.

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Dlaczego córeczka Serowskiej i Hakiela dostała imię Vivienne

Zainteresowało nas również to, jaka historia kryje się za wyborem imienia dla dziewczynki. Partnerka tancerza postanowiła uciąć wszelkie spekulacje i plotki sugerujące, że wzorowała się na córce Michała Wiśniewskiego.

Z całym szacunkiem, ale nie Michał i jego córka byli inspiracją. Bardzo podobało mi się, jak mój kolega w skrócie mówił do swojej dziewczyny o tym imieniu, i bardzo mi przypasowało.

Znana ze swojego poczucia humoru Dominika wspomniała o innej popularnej osobie noszącej to imię, z którą znacznie chętniej łączyłaby wybór imienia dla swojej pociechy.

Jeśli już miałabym się inspirować jakąś Vivienne, to raczej Westwood

Tymi słowami świeżo upieczona mama podsumowała temat, przywołując nazwisko słynnej brytyjskiej projektantki mody.

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