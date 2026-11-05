Danuta Stenka dziękuje za 2 miliony złotych na leczenie męża. "Wciąż trudno uwierzyć nam w to, co się wydarzyło"

Ostatnie dni przyniosły Danucie Stence oraz jej córkom ogromne emocje. Kiedy rodzina opublikowała poruszający apel o pomoc dla ciężko chorego Janusza Grzelaka, reakcja społeczna przerosła wszelkie oczekiwania. Użytkownicy sieci w niespełna 48 godzin wpłacili całą wymaganą kwotę, wykazując się niezwykłą mobilizacją i chęcią niesienia wsparcia.

22

Danuta Stenka z córkami komentują błyskawiczny sukces zbiórki

Najbliżsi męża znanej aktorki zdecydowali się osobiście podziękować wszystkim wspierającym. Na portalu prowadzącym zbiórkę opublikowali wyjątkową wiadomość pełną ogromnego wzruszenia w związku z całą sytuacją.

Kochani, piszemy te słowa z ogromnym wzruszeniem, bo wciąż trudno uwierzyć nam w to, co się wydarzyło. W ciągu niespełna 48 godz. od uruchomienia zbiórki udało się zebrać całą kwotę!

Informacja o tak szybkim zgromadzeniu pełnej puli pieniędzy przyniosła rodzinie wielką ulgę, a co najważniejsze, otworzyła drogę do natychmiastowego podjęcia kolejnych kroków w leczeniu Janusza Grzelaka. Najbliżsi artystki zaznaczyli jednak, że masowa reakcja darczyńców zapewniła im wartość o wiele ważniejszą niż same fundusze.

Janusz Grzelak ma szansę na leczenie. Danuta Stenka dziękuje darczyńcom

Dzięki Wam Janusz ma realną szansę na walkę i powrót do zdrowia. Podarowaliście nam nie tylko środki na leczenie, ale przede wszystkim nadzieję i poczucie, że nie jesteśmy w tym sami. Staliście się naszymi aniołami

Takie podziękowania przekazała w komunikacie Danuta Stenka wspólnie z córkami.

Nie przegap: Wredne komentarze pod apelem Danuty Stenki. Wyjaśniamy, dlaczego terapia jej męża jest tak droga