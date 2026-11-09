Russell Brand skazany na 10,5 roku za gwałt. Ojciec gwiazdora robi z niego ofiarę! Wiadomo, co ze zwolnieniem warunkowym

W poniedziałek 9 listopada sąd skazał 51-letniego Russella Branda za gwałt i napaści seksualne. Komik oraz aktor spędzi za kratkami 10 lat i 6 miesięcy po tym, jak ława przysięgłych uznała jego winę w czterech spośród siedmiu stawianych mu zarzutów. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu gwiazdor odrzucał wszystkie oskarżenia i nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, ciesząc się przy tym wielkim wsparciem swoich fanów oraz bliskich, w tym ojca.

Gdy po zakończeniu procesu reporter stacji Sky News zapytał Rona Branda o to, co chciałby przekazać skrzywdzonym osobom, ojciec komika i aktora Russella Branda rzucił krótko: "Ofiara? Co, Russell?". Chwilę później zaczął opowiadać o kobietach, które według niego prześladowały i nękały jego syna. W ten sposób ojciec gwiazdora uznał za ofiarę samego skazanego, a nie kobiety, które oskarżyły go o napaść.

Ron Brand uderza w sąd i broni skazanego Russella Branda

Kiedy rozmówca przypomniał mu o zapadłym wyroku skazującym, Ron Brand skwitował to słowami: "Nie obchodzi mnie to. To system. Nie wierzymy w wymiar sprawiedliwości". Dopytywany przez dziennikarza, czy sugeruje nieuczciwość po stronie ławy przysięgłych, ojciec aktora odpowiedział: "Mówię, że to możliwe. Twierdzisz, że to niemożliwe?". Dodał też, że Russell Brand ma silny charakter i poradzi sobie za kratami, a jego żonę, Laurę Gallacher, również określił mianem twardej osoby.

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Russell Brand w więzieniu. Kiedy zwolnienie warunkowe dla aktora?

Oskarżenia formułowane przez pokrzywdzone kobiety pod adresem Branda dotyczyły gwałtu, napaści na tle seksualnym oraz przemocy, do których dochodziło w latach 1999-2013.

W trakcie posiedzenia dotyczącego wymiaru kary przed sądem w Londynie sędzia Joel Bennathanou określił Russella Branda mianem drapieżnika seksualnego. Zaznaczył wyraźnie, że każda kobieta ma pełne prawo nie zgodzić się na zbliżenie i szukać sprawiedliwości w sądzie, bez względu na swój ubiór, spożyty alkohol czy miejsce, w którym przebywa. Na sali odczytano również relacje ofiar, z których jedna wspominała bolesne zmagania z traumą w czasie, gdy kariera aktora nabierała tempa, a jego twarz nieustannie pojawiała się w mediach.

Skazany aktor przebywa już w areszcie. Chociaż do samego końca utrzymywał, że jest niewinny, sąd oczyścił go jedynie z trzech spośród siedmiu stawianych mu zarzutów. Russell Brand będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie warunkowe dopiero po 7 latach, co stanowi wymagane prawem dwie trzecie zasądzonego wymiaru kary.

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