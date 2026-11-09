Zatrzymanie na A1 w powiecie aleksandrowskim. W Hondzie znaleziono ponad 3,7 kg marihuany

Zgłoszenie o niebezpiecznej jeździe Hondy na A1

5 listopada 2026 roku dyżurny toruńskiej policji otrzymał zgłoszenie od uczestnika ruchu drogowego, zaniepokojonego niebezpieczną jazdą kierowcy Hondy. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Na miejsce skierowano toruńskich wywiadowców. Ustalili oni, że samochód wjechał na autostradę A1 i nadal jedzie. Policjanci odnaleźli wskazany pojazd na jednym z miejsc obsługi podróżnych w powiecie aleksandrowskim.

24-latek z Łodzi bez uprawnień. W aucie miał ponad 3,7 kg marihuany

Za kierownicą Hondy siedział 24-letni mieszkaniec Łodzi. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Sprawdzenie w policyjnych bazach potwierdziło jednak, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Jego niespokojne zachowanie zwróciło uwagę funkcjonariuszy, dlatego zdecydowali się sprawdzić samochód. W bagażniku znaleźli trzy szczelnie zamknięte foliowe worki z zielonym suszem roślinnym. Wstępne testy wykazały, że susz to ponad 3,7 kg marihuany. Narkotyki przekazano do laboratorium, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie.

24-latek trafił do tymczasowego aresztu

24-latek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Aleksandrowski sąd, na wniosek policji i prokuratury, tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie także za wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem bez wymaganych uprawnień. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl