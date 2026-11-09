Marianna Stuhr o zamachu w Krakowie. Ujawnia, jak te chwile przeżyła jej mama

Reakcję swojej rodziny na krakowską masakrę Marianna Stuhr opisała w wywiadzie dla „Faktu”. Córka wybitnego aktora wyznała w rozmowie z dziennikiem, że jej pierwsze myśli od razu powędrowały w stronę przyjaciół z Krakowa. Zależało jej na jak najszybszym ustaleniu, czy wszyscy jej bliscy są cali i zdrowi.

13

Jest mi bardzo trudno i cały czas myślę i łączę się z przyjaciółmi krakusami. Cały czas mam ich w głowie i cała ta historia naprawdę mnie bardzo głęboko poruszyła. Kilka dni wcześniej byłam tam, przechodziłam całym tym szlakiem, którym ten facet jechał po rynku. Także człowiek nie zna dnia ani godziny...

Barbara Stuhr mieszka w Krakowie. Tak zareagowała na zamach

Na co dzień w stolicy Małopolski żyje wdowa po Jerzym Stuhrze, pani Barbara. Jak ujawniła jej córka, najbliżsi zaczęli od sprawdzenia, czy nic złego nie spotkało nikogo z bliższego ani dalszego grona znajomych matki. Obecnie Barbara Stuhr regularnie monitoruje oficjalne doniesienia i ściśle przestrzega wydawanych instrukcji.

Najpierw było upewnienie się, czy wśród kręgu jej znajomych bliższych i dalszych, wszyscy są bezpieczni. Teraz oczywiście śledzi komunikaty i na bieżąco się im podporządkowuje.

Marianna Stuhr apeluje po tragedii na krakowskim rynku

Tragiczne zajścia poważnie nadszarpnęły poczucie bezpieczeństwa Marianny Stuhr. Kobieta zawsze z dumą podkreślała, że Kraków cieszy się opinią miasta przyjaznego dla turystów oraz bezpiecznego. Mimo to córka aktora liczy, że krakowianie nie ulegną lękowi i nie zrezygnują ze swobodnego przemieszczania się po miejskich ulicach.

Bardzo ważne, żeby to wybrzmiało: nie dać się sterroryzować, zastraszyć. Strach jest niedobrym nauczycielem i źle podpowiada ludziom.

Zobacz też: Tak wyglądała Magda Oksińska, siostra zamachowca z Krakowa. To jej autoportret! "Ona już nic nie namaluje"