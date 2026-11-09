Paweł Tucholski nie żyje. Wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb aktora

Informacja o odejściu Pawła Tucholskiego wywołała duże poruszenie w świecie kultury. Tragiczne wieści o tym, że zmarły artysta miał 57 lat, przekazali w sieci m.in. przedstawiciele Opery Krakowskiej oraz aktorka Barbara Kurdej-Szatan. Publiczność doskonale kojarzyła go z występów na deskach teatrów, ról w filmach i serialach, a także ze znakomitych kreacji głosowych w słynnych bajkach.

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Szczegóły dotyczące ceremonii pożegnalnej przekazał za pośrednictwem Facebooka Zakład Pogrzebowy i Kamieniarski Jezierscy. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że uroczystości pogrzebowe Pawła Tucholskiego rozpoczną się w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godz. 13.00. Żałobna msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Żninie.

Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy, ponieważ właśnie z tym miastem wiążą się korzenie aktora. Paweł Tucholski przyszedł tam na świat 6 lutego 1969 r., dlatego rodzina zdecydowała, że jego ostatnie pożegnanie odbędzie się w rodzinnych stronach.

Paweł Tucholski podbił serca widzów głosami z bajek Disneya i rolami w serialach

Swoją edukację artystyczną aktor rozpoczynał w poznańskim Studium Wokalnym, a później kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Na przestrzeni lat współpracował ze stołecznym Teatrem Dramatycznym oraz Teatrem Kwadrat. Widzowie mogli podziwiać jego talent w takich przedstawieniach jak „Gra pozorów” czy „Człowiek z La Manchy”.

Artysta regularnie gościł także na małym i dużym ekranie. W jego bogatym dorobku znalazły się występy w filmach „Młode wilki” i „Kochaj i tańcz”, a także role w popularnych serialach, takich jak „Klan”, „Złotopolscy”, „Kasia i Tomek”, „Kryminalni”, „Prawo Agaty” oraz „M jak miłość”.

Niezwykle ważnym elementem kariery Tucholskiego pozostawał dubbing. W latach 90. jego głos usłyszeli widzowie dwóch gigantycznych hitów wytwórni Disneya, w których wykonywał partie wokalne jako tytułowy bohater animacji „Aladyn” oraz Simba w „Królu Lwie”. Właśnie te dwie produkcje sprawiły, że barwa jego głosu na stałe zapisała się w pamięci pokoleń Polaków.

Paweł Tucholski w programie „Twoja twarz brzmi znajomo” i sukcesy we Wrocławiu

Zmarły artysta mógł pochwalić się również prestiżowymi wyróżnieniami muzycznymi, gdyż dwukrotnie zdobywał nagrody na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Z kolei w 2014 r. Paweł Tucholski wziął udział w pierwszej odsłonie rozrywkowego show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Swoją telewizyjną przygodę w tym formacie zakończył ostatecznie na piątej lokacie.

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