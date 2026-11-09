PGE Start Lublin ogłasza transfer medyczny. Kto zastąpi kontuzjowanego lidera?

Amerykanin wesprze PGE Start Lublin w ekstraklasie

Tahjon Komar Starks dołączył do polskiego zespołu na zasadzie transferu medycznego, który obowiązuje do końca obecnego sezonu rozgrywkowego. Kierownictwo klubu musiało pilnie zareagować na poważną kontuzję Courtneya Rameya. Nowy nabytek lubelskiej drużyny ma 28 lat i pochodzi z amerykańskiego stanu Teksas. Koszykarz z powodzeniem może występować na parkiecie jako rzucający obrońca lub zawodnik rozgrywający. Daje to sztabowi szkoleniowemu niezbędne opcje taktyczne podczas zbliżających się ligowych spotkań.

Zanim zawodnik trafił do Europy, szlifował swoje umiejętności w koszykarskiej lidze akademickiej NCAA do sezonu 2021/22. Następnie jego kariera nabrała międzynarodowego tempa, obejmując grę w zespołach z Litwy, Turcji oraz Grecji. Amerykanin odnosił również znaczące sukcesy na Bliskim Wschodzie, gdzie wywalczył mistrzostwo Kataru w barwach drużyny Al-Rayyan. W swoim sportowym życiorysie posiada także występy w kazachskim PBC Astana, który rywalizuje na co dzień w silnej lidze VTB.

Jakie doświadczenie posiada Tahjon Komar Starks?

W minionym sezonie koszykarz występował na antypodach, gdzie związał się krótkoterminowym kontraktem z australijskim klubem Tasmana JackJumpers. Później sportowiec przeniósł się do ligi chińskiej, by reprezentować barwy zespołu Jiangsu Dragons. W trakcie azjatyckich rozgrywek notował niezwykle przydatne statystyki na tamtejszych koszykarskich parkietach. Zdobywał średnio 8,7 punktu w każdym meczu, dokładając do tego 2,6 asysty oraz 1,8 zbiórki. Sztab szkoleniowy liczy, że podobną skuteczność zaprezentuje również w polskiej lidze.

Aktualna sytuacja sportowa drużyny z województwa lubelskiego jest skomplikowana i wymaga szybkich rozwiązań. W sześciu dotychczasowych spotkaniach obecnej edycji ekstraklasy lublinianie zeszli z parkietu jako zwycięzcy zaledwie jeden raz. Słabe wyniki wynikają bezpośrednio z poważnej serii kontuzji, przez co trener Wojciech Kamiński ma mocno ograniczoną rotację w pełni sprawnymi graczami. Szansa na poprawę ujemnego bilansu nadarzy się już w najbliższy piątek, kiedy to miejscowi podejmą we własnej hali zespół Euvic GTK Gliwice.