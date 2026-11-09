Kibice Wisły i Cracovii zjednoczeni po tragedii. Wyjątkowy gest na krakowskim Rynku

Dramatyczne zajścia na Rynku Głównym w Krakowie sprawiły, że zwaśnione na co dzień grupy kibicowskie zawiesiły jedną z największych piłkarskich wojen w naszym kraju. Sympatycy Wisły Kraków oraz Cracovii zdobyli się na wymowny akt jedności z poszkodowanymi w strzelaninie. Tuż przy Kościele Mariackim zawieszono obok siebie szaliki należące do obu drużyn.

Taki widok to prawdziwy ewenement dla każdego, kto orientuje się w specyfice krakowskiej piłki nożnej. Spór dzielący fanów Białej Gwiazdy oraz Pasów od wielu lat uchodzi za jeden z najbardziej bezwzględnych konfliktów kibicowskich w Polsce. W obliczu dramatu, który wstrząsnął lokalną społecznością oraz turystami odwiedzającymi miasto, podziały klubowe straciły jednak na znaczeniu, ustępując miejsca empatii, solidarności i pamięci o poszkodowanych.

Analogiczne obrazki stolica Małopolski widziała w kwietniu 2005 roku, kiedy odszedł papież Jan Paweł II. W tamtych dniach fani obu krakowskich zespołów razem czcili pamięć zmarłego rodaka, pojawiali się we wspólnych barwach i wzięli udział w specjalnej mszy pojednania. Wydarzenia sprzed lat zdołały wtedy na moment zatrzeć głęboko zakorzenioną wrogość.

Na ten moment nie sposób przewidzieć, czy najnowszy zryw przyniesie porównywalne skutki. Najważniejszy pozostaje jednak fakt, że dramatyczne zajścia w Krakowie przypomniały o wartościach stojących znacznie wyżej niż stadionowe spory. W obliczu takich doświadczeń ochrona ludzkiego życia oraz wzajemne wsparcie bezdyskusyjnie biorą górę nad sportową niechęcią i przywiązaniem do barw klubowych.

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🚨 🇵🇱 Kibice Cracovii i Wisły RAZEM, w hołdzie dla ofiar tragedii na krakowskim Rynku... Przy Kościele Mariackim obok siebie wiszą szaliki dwóch boiskowych rywali - DZIŚ NIE MA RYWALIZACJI. WSZYSCY W TYCH CHWILACH SĄ RAZEM! ❤️ https://t.co/ANzUg20w1b— Transfery Piłkarskie (@Transfery_) November 9, 2026