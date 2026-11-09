Marcin Hakiel i Dominika Serowska są już w domu. Tak ich syn Romeo zareagował na małą Vivienne

Dnia 2 października 2026 roku Marcin Hakiel i Dominika Serowska zostali rodzicami dziewczynki o imieniu Vivienne. Nowo narodzona pociecha to młodsza siostra Romea, który przyszedł na świat pod koniec 2024 roku. Ostatnio partnerka tancerza coraz otwarciej dzieli się kulisami życia prywatnego. W wywiadzie udzielonym „Super Expressowi” opowiedziała między innymi o tym, jak jej starsze dziecko zachowało się podczas pierwszego kontaktu z noworodkiem.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel o pierwszym spotkaniu Romea z siostrą Vivienne

Wielu rodziców zakłada, że obecność niemowlęcia wywoła u starszego dziecka ogromną ekscytację. W tym przypadku Romeo przyjął obecność siostry z dużym spokojem. Dominika Serowska ujawniła w rozmowie z „Super Expressem”, że jej syn nie wykazał większego przejęcia nową sytuacją w domu. Jak dokładnie wyglądało jego zachowanie?

Tak, ale nie był specjalnie zainteresowany 😉 Tak jak obstawialiśmy, zerknął do łóżeczka i tyle.

Pierwszy kontakt Romea z małą Vivienne upłynął zatem bez większych wzruszeń i ekscytacji. Starszy brat jedynie spojrzał na nowo narodzoną dziewczynkę, po czym od razu zajął się własnymi zabawami. Dominika Serowska oraz Marcin Hakiel szybko zrozumieli, że na ten moment ich pociecha nie traktuje obecności nowego domownika jako przełomowego momentu. Trudno się temu dziwić, ponieważ chłopiec ma zaledwie dwa lata.

Tajemnica Vivienne wyszła na jaw

Dziennikarze „Super Expressu” zapytali również o to, skąd u rodziców wziął się pomysł na imię Vivienne. Dominika Serowska stanowczo ucięła spekulacje, według których przy tym wyborze miała wzorować się na córce Michała Wiśniewskiego.

Z całym szacunkiem, ale nie Michał i jego córka byli inspiracją. Bardzo podobało mi się, jak mój kolega w skrócie mówił do swojej dziewczyny o tym imieniu i bardzo mi przypasowało.

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