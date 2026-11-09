Laboratoria amfetaminy w Gdyni i Rumi zlikwidowane. Policjanci zabezpieczyli narkotyki warte ponad 1,6 mln zł

Laboratorium amfetaminy na działkach w Gdyni

Funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji działali wspólnie z policjantami Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ujawnili nielegalne laboratorium narkotykowe na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Gdyni. Na jednej z działek znajdowała się kompletna linia technologiczna wykorzystywana do produkcji amfetaminy. Policjanci zabezpieczyli tam także sprzęt produkcyjny, liczne odczynniki chemiczne oraz prekursory służące do wytwarzania narkotyków.

Płynna amfetamina w Gdyni warta ponad 1,6 mln zł

Podczas działań w Gdyni funkcjonariusze zabezpieczyli 3,5 kg płynnej amfetaminy. Z tej ilości można uzyskać ponad 4 kg gotowego do sprzedaży narkotyku o czarnorynkowej wartości blisko 130 tys. zł. Ujawniono również ponad 45 litrów płynnej amfetaminy zasadowej. Z tej ilości można wyprodukować około 60 kg narkotyku, którego wartość na czarnym rynku szacowana jest na około 1,5 mln zł.

Laboratoria amfetaminy w Gdyni i Rumi. Dwaj mężczyźni zatrzymani

W altanie działkowej w Gdyni, w której prowadzono nielegalną produkcję, policjanci odkryli także uprawę konopi innych niż włókniste oraz susz roślinny. Kolejne miejsce wykorzystywane do produkcji amfetaminy znajdowało się w piwnicy jednego z bloków w Rumi i należało do Tomasza D. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam sprzęt laboratoryjny i substancje chemiczne, a mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zatrzymali również Sebastiana B., który według ustaleń miał działać wspólnie z Tomaszem D. W miejscu jego zamieszkania ujawnili sprzęt przeznaczony do uprawy marihuany oraz amfetaminę.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla dwóch mężczyzn

Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnego wytwarzania znacznych ilości narkotyków, uprawy konopi innych niż włókniste oraz posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowe aresztowanie. Policja zwraca uwagę, że substancje chemiczne używane przy nielegalnej produkcji mogą być toksyczne, żrące i łatwopalne. Ich niewłaściwe przechowywanie lub stosowanie grozi pożarem, wybuchem oraz skażeniem gleby i wód.

Źródło: Policja.pl