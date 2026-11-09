Pożar w Łańcucie. Policjanci wyprowadzili 65-latka z płonącego pustostanu

Pożar pustostanu w Łańcucie. Zgłoszenie wpłynęło przed godz. 3

Przed godz. 3 w nocy z 5 na 6 listopada policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku przy jednej z łańcuckich ulic. Z przekazanych informacji wynikało, że w niezamieszkałym budynku mogą znajdować się osoby w kryzysie bezdomności. Istniało podejrzenie, że ich życie może być zagrożone. Na miejsce jako pierwsi dotarli sierżant Gabriel Sitarz oraz sierżant Oliwer Pawełek.

Policjanci uratowali 65-latka z płonącego pustostanu

Mimo dymu i płomieni wydobywających się z budynku policjanci wbiegli do środka. W jednym z pomieszczeń znaleźli śpiącego 65-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze natychmiast wyprowadzili go z płonącego pustostanu. Mężczyzna był zdezorientowany i skarżył się na ból głowy.

Strażacy ugasili pożar, 65-latek trafił do szpitala

Po chwili na miejsce przyjechali strażacy. Sprawdzili pozostałe pomieszczenia budynku, a następnie przystąpili do gaszenia pożaru. 65-latek trafił do szpitala. Policja przypomina, że jesienią i zimą osoby w kryzysie bezdomności często szukają schronienia przed zimnem w niezamieszkałych budynkach. Służby apelują, by informacje o osobach, których życie może być zagrożone, przekazywać pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl