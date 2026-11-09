Bartosz Mazurek na celowniku klubu z Premier League. Na stole leży 30 milionów euro

Spis treści Bartosz Mazurek błyszczy w RB Salzburg i dostaje powołanie od Jana Urbana

Z ustaleń znanego dziennikarza wynika, że ekipa z Wysp Brytyjskich zaproponowała za polskiego piłkarza aż 30 milionów euro. Ewentualna finalizacja transakcji na takich warunkach oznaczałaby gigantyczny zysk dla austriackiego klubu w krótkim czasie. Działacze z Salzburga sprowadzili bowiem młodego zawodnika zaledwie kilka miesięcy temu, płacąc wówczas białostockiej Jagiellonii około 6 milionów euro.

Zespół z angielskiej ekstraklasy ma jednak sporą konkurencję w walce o podpis młodego kadrowicza. Już wcześniej w mediach pojawiały się doniesienia łączące Polaka z przenosinami do FC Porto. Mateusz Borek zdradził, że przy okazji niedawnego meczu Ligi Mistrzów reprezentanci piłkarza rozmawiali nawet z prezesem portugalskiego klubu, André Villasem-Boasem. Sytuację utalentowanego pomocnika bacznie śledzą również wysłannicy takich marek jak Borussia Dortmund, Benfica oraz angielskie Brighton.

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Bartosz Mazurek błyszczy w RB Salzburg i dostaje powołanie od Jana Urbana

Polski pomocnik zaliczył świetny start w barwach austriackiej drużyny. Dziewiętnastolatek regularnie wybiega na murawę, a swoje występy zdążył już udokumentować dwoma zdobytymi bramkami oraz sześcioma ostatnimi podaniami. Wysoka forma za granicą szybko przyniosła efekty w postaci debiutanckiego powołania do dorosłej reprezentacji Polski na listopadowe zgrupowanie, które poprowadził selekcjoner Jan Urban. Nadchodzące miesiące zapowiadają się niezwykle istotnie dla dalszych losów młodego gracza. Na razie brakuje jednak oficjalnych komunikatów potwierdzających, że RB Salzburg przyjął ofertę od Crystal Palace, a sam transfer znajduje się na ostatniej prostej.