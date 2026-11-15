Kompromitacja w meczu Rumunia - Polska. Kibic chce rozwiązania PZPN i reprezentacji

Mecz Rumunia - Polska przelał czarę goryczy. Kibice tracą cierpliwość

Obecna edycja Ligi Narodów w wykonaniu polskich piłkarzy to pasmo niepowodzeń, które przerwał jedynie wysoki triumf nad Rumunią 6:0. W czterech pozostałych starciach Polacy zdołali wywalczyć zaledwie jeden punkt (za bezbramkowy remis na własnym stadionie z Bośnią i Hercegowiną). Zamiast zapowiadanej walki o powrót do dywizji A, drużyna narodowa musi teraz bronić się przed spadkiem do dywizji C. Szalę goryczy ostatecznie przechyliła wyjazdowa porażka w Bukareszcie. Przed rewanżowym meczem Rumunia - Polska gospodarze mieli zerowy dorobek punktowy, a dzięki wygranej zgromadzili trzy oczka i tracą już tylko jeden punkt do „Biało-czerwonych”. Jeżeli Rumuni pokonają na wyjeździe Bośnię i Hercegowinę w swoim ostatnim spotkaniu, a Polacy nie zdołają wygrać u siebie ze Szwecją, nasza kadra zagra w barażach o utrzymanie w dywizji B. Poza samymi rezultatami, delikatnie mówiąc, powodów do optymizmu nie daje również fatalny styl gry na murawie. Po zakończeniu pojedynku Rumunia - Polska w sieci pojawiła się fala ostrej krytyki. Pod wpisem na oficjalnym koncie „Łączy nas piłka” w serwisie X fani dali upust swoim emocjom, domagając się nawet rozwiązania PZPN oraz likwidacji piłkarskiej reprezentacji Polski.

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Ostra krytyka Jana Urbana i Karola Świderskiego. Apel o rozwiązanie PZPN

Sekcję komentarzy zalały bardzo ostre i nierzadko wulgarne wpisy pod adresem drużyny narodowej, którym towarzyszą reakcje przypominające „śmiech przez łzy”. Fani szczególnie mocno krytykują Karola Świderskiego, uchodzącego za jednego z ulubieńców selekcjonera Jana Urbana, ponieważ mimo słabej formy napastnik regularnie otrzymuje powołania do kadry. Jeden z komentujących zasugerował wręcz, że zawodnik Widzewa „musi mieć haka na trenera”. Jeszcze bardziej stanowczą postawę przyjął internauta o imieniu Kamil, proponując niezwykle radykalny sposób na uzdrowienie sytuacji wokół polskiego zespołu narodowego

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„Czy można prosić o rozwiązanie PZPN i reprezentacji Polski w piłce nożnej?” zapytał bezpośrednio pod wpisem. Realizacja tak skrajnego scenariusza jest oczywiście mało prawdopodobna, jednak niemal przesądzona wydaje się szybka zmiana na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski.

Zdjęcia z meczu Rumunia - Polska w Bukareszcie

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