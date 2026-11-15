Liga NBA. Osłabieni Cavaliers pokonali Mavericks

Tyrese Proctor z pierwszym triple-double w NBA

Australijczyk Tyrese Proctor zanotował pierwsze w karierze tzw. triple-double w lidze NBA, zdobywając 24 punkty, 11 zbiórek i 10 asyst. 22-letni zawodnik ustanowił również swoje rekordy kariery w punktach i asystach.

Z powodu kontuzji w zespole gospodarzy zabrakło sześciu kluczowych zawodników. Trener nie mógł skorzystać z Donovana Mitchella, Jamesa Hardena, Evana Mobleya, Jarretta Allena, Peytona Watsona oraz Sama Merrilla. W meczu wystąpiło zaledwie ośmiu graczy Cavaliers.

Zwycięstwo Miami Heat nad Detroit Pistons

W zespole Mavericks najlepiej zaprezentował się Kyrie Irving, który zdobył 34 punkty, z czego 20 w trzeciej kwarcie. Cooper Flagg dołożył 18 punktów i osiem zbiórek. Zwycięstwo pozwoliło Cavaliers na utrzymanie piątego miejsca w Konferencji Wschodniej z bilansem 7-7.

W innym spotkaniu Miami Heat pokonali u siebie Detroit Pistons 137:111. Grek Giannis Antetokounmpo zaliczył 34 punkty, 14 zbiórek i osiem asyst dla zwycięzców. Ekipa z Florydy zablokowała 14 rzutów rywali, z czego aż dziewięciu graczy zanotowało przynajmniej jeden blok.