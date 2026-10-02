Kto to jest Monika Goździalska? To pytanie, które jest często wpisywane w wyszukiwarkach internetowych. Choć Monika w polskim show-biznesie jest obecna już od wielu lat, teraz cieszy się nowym szczytem popularności. Status celebrytki zdobyła w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy została uczestniczką Big Brothera. Program był wtedy prawdziwym fenomenem. Jest jedną z nielicznych uczestniczek pierwszych edycji, której popularność udało się utrzymać do teraz. Zebraliśmy najważniejsze ciekawostki na temat życia i kariery Moniki Goździalskiej.

Monika Goździalska - wiek, data urodzenia

Monika Goździalska urodziła się 22 marca 1980 roku. W 2026 świętowała 46. urodziny.

Monika Goździalska - wzrost

Monika Goźdzalska jest wysoką kobietą. Z dostępnych informacji wynika, że ma 175 centymetrów wzrostu.

"Good Luck Guys" - Monika Goździalska o dramach w 2. edycji | WYWIAD

Monika Goździalska - dzieci, córka

Monika Goździalska ma dwójkę dzieci - Natalię i Tristana. Jakiś czas temu zdradziła, że to właśnie ze względu na córkę wyprowadziła się do Hiszpanii. W polskich szkołach dziewczynka była prześladowana ze względu na swoją orientację seksualną.

Monika Goździalska - mąż, partner

W 2018 roku wzięła ślub na Malediwach. Jej mężem był "miliarder, który miał 47 koni arabskich". Wiadomo, że się rozwiodła, a aktualnie zakochana jest w innym mężczyźnie. W lipcu 2026 roku celebrytka pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. W wywiadach wyznała, że ze ślubem muszą poczekać, ponieważ jej wybraniec nie ma jeszcze sfinalizowanego rozwodu z poprzednią żoną.

Monika Goździalska - miss

W 2011 roku Monika reprezentowała Polskę na konkursie Mrs. World, który jest odpowiednikiem Miss World dla mężatek. Zdobyła tytuł I Wicemiss.

Monika Goździalska - książka

Goździalska wydała książkę pod tytułem "Skandaliczne życie modelek". Opowiada w niej o kulisach pracy w modelingu.

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Monika Goździalska - Dubaj

Niektórzy internauci są ciekawi, czy Monika była zamieszana w tak zwaną "aferę dubajską". Nie ma jednak informacji, które miałyby na to wskazywać. Wiadomo jednak, że Goździalska bywała w tym mieście razem z byłym mężem.

Monika Goździalska - "Big Brother", "MasterChef"

Monika Goździalska weszła do polskiego show-biznesu, gdy w 2002 roku została uczestniczką 3. edycji Big Brothera. W tej samej edycji występowała między innymi Maja Frykowska (wówczas Agnieszka Frykowska). W 2012 wystąpiła w pierwszej polskiej edycji programu MasterChef. Dostała się do grona 14 finalistów, ale odpadła jako pierwsza.

Monika Goździalska - Instagram, TikTok

Monika Goździalska jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie cieszy się dużym zainteresowaniem. Na Instagramie można znaleźć ją pod nickiem @monika.gozdzialska. Na TikToku jej profil nosi nazwę @monika_gozdzialska.