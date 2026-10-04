Shaquille O'Neal przyłapany w centrum Warszawy. Zaskakujące zdjęcia z nocnej eskapady

Podczas kilkudniowej wizyty w Polsce Shaquille O'Neal znalazł się na celowniku czujnych fotoreporterów, którzy śledzili jego nocne kroki w centrum stolicy. Tuż po godzinie 23:20 sportowiec opuścił budynek hotelu, eskortowany przez dwóch rosłych ochroniarzy. Następnie wsiadł do zaparkowanego czarnego vana w towarzystwie jednego mężczyzny oraz trzech kobiet, podczas gdy samochód z ochroną podążał tuż za nimi. Kawalkada zatrzymała się na ulicy Świętokrzyskiej, skąd cała grupa udała się prosto do popularnego stołecznego lokalu serwującego sziszę. Zmierzając do wejścia, zrelaksowany gwiazdor chętnie wchodził w interakcje z przechodniami, obdarowując ich uśmiechem, pozując do wspólnych pamiątkowych zdjęć i przybijając popularne piątki. Nocny wypad zakończył się po upływie ponad dwóch godzin. Mniej więcej o 1:30 Shaquille O'Neal wraz ze swoimi znajomymi opuścił lokal, by czarnym vanem wrócić bezpośrednio do hotelowego pokoju.

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Wizyta Shaquilla O'Neala w Polsce. Koszykarz wziął udział w imprezie w Łodzi

Obecność amerykańskiego sportowca nad Wisłą była podyktowana przede wszystkim organizacją trzeciej edycji wydarzenia SHAQ Presents All Stars League 3, które zaplanowano na sobotę 3 października w łódzkiej Atlas Arenie. Słynny gość specjalny odpowiadał między innymi za ocenianie konkursu wsadów podczas eventu, który łączył pokazy, koncerty oraz mecze z udziałem znanych aktorów, influencerów i sportowców. Powrót legendy po dwóch latach nieobecności promowano wymownym hasłem „SHAQ IS BACK”. Niezwykle napięty grafik koszykarza obejmował również spotkanie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz wizytę na stadionie PGE Narodowym w trakcie meczu reprezentacji Polski z Rumunią. Shaquille O'Neal znalazł także chwilę na udzielenie kilku prasowych wywiadów i bezpośrednie spotkania z młodymi adeptami sportu, by aktywnie propagować koszykówkę wśród dzieci.