Magda Modra i Marek Krupski dostali rozwód na pierwszej rozprawie. W sądzie była napięta atmosfera!

Koniec związku Magdy Modrej i Marka Krupskiego

Rozpad relacji aktora z "Barw szczęścia" oraz gwiazdy telewizyjnych reality show z pewnością zszokował wielu ich fanów. Magda Modra i Marek Krupski postanowili zakończyć swój trwający blisko dwadzieścia lat związek. Pogłoski o problemach w ich małżeństwie zaczęły krążyć w mediach już w zeszłym roku. Jak podawał w marcu serwis Pudelek, to właśnie aktor złożył pozew rozwodowy. Prawdziwe przyczyny tej decyzji wciąż owiane są tajemnicą. Para nie udziela wywiadów na ten temat i stara się trzymać z dala od blasku fleszy. Proces ruszył 30 września 2026 roku po długim oczekiwaniu na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Tego samego dnia ich małżeństwo oficjalnie przeszło do historii.

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Chłodne powitanie w warszawskim sądzie

W ostatni dzień września byli partnerzy spotkali się na korytarzach warszawskiego sądu. Magda Modra zrezygnowała z ekstrawaganckich kreacji, stawiając na stonowaną elegancję. Ubrała czarne dzwony oraz ciemną koszulę w kropki, a włosy związała w prosty kucyk. Aktorka pojawiła się w towarzystwie koleżanek, które wspierały ją w tym trudnym momencie.

– Będzie dobrze

Z kolei Marek Krupski pojawił się w sądzie w beżowej marynarce i ciemnych spodniach, a jego twarz zasłaniały okulary przeciwsłoneczne. Przed wejściem na salę rozpraw para zachowywała się bardzo ozięble. Aktor unikał kontaktu wzrokowego z żoną, a dawni kochankowie nawet się ze sobą nie przywitali.

Tak Modra zareagowała na decyzję sądu

Rozprawa trwała niespełna godzinę. Już podczas pierwszego posiedzenia sąd zdecydował o udzieleniu rozwodu, co wyraźnie ucieszyło Magdalenę Modrę.

Jestem wolna. Możecie mi pogratulować. Zaczynam nowe życie - powiedziała Magdalena Modra do mediów chwilę po wyjściu z sali.

Historia miłości Modrej i Krupskiego

Znajomość Magdy Modrej i Marka Krupskiego rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to oboje wracali wspólnie taksówką po przyjęciu urodzinowym aktora. Z pozoru mało obiecujące spotkanie szybko zamieniło się w płomienny romans. Ich pierwsza córka Mia urodziła się w 2006 roku, a zaledwie rok później para wzięła ślub. Kolejna córka, Lea, pojawiła się na świecie w 2014 roku. Przez wiele lat uchodzili za zgraną i szczęśliwą rodzinę, często brylowali razem na różnego rodzaju imprezach branżowych. Związek Modrej i Krupskiego przetrwał przeszło osiemnaście lat, zanim zapadła decyzja o jego definitywnym zakończeniu.