Mecz Enea AZS Politechnika Poznań. Kto wygrał to zacięte starcie

Wyrównany mecz w Poznaniu

Koszykarki rywalizujące w ekstraklasie zaprezentowały niezwykle wysoki poziom sportowy. Spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się ostatecznie wynikiem 71:69 na korzyść gospodarzy. Mecz od samego początku obfitował w wiele zaciętych akcji podkoszowych. Pierwsza kwarta zakończyła się rezultatem 17:15 dla zawodniczek z Poznania. W tej fazie gry obie ekipy bardzo skutecznie broniły dostępu do własnego kosza.

Druga odsłona również przebiegała pod dyktando miejscowej drużyny, która wygrała tę część meczu 23:21. Zawodniczki schodziły na przerwę przy niewielkim prowadzeniu miejscowego zespołu. Po przerwie inicjatywę na parkiecie przejęły jednak koszykarki z Krakowa. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 16:20 na korzyść zespołu gości, co zapowiadało niezwykle emocjonującą końcówkę. Ostatnie dziesięć minut to zwycięstwo poznanianek 15:13 i końcowy triumf w całym spotkaniu.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

W barwach zwycięskiego zespołu Enea AZS Politechnika Poznań najlepiej zaprezentowała się Jovana Popović, która rzuciła 20 punktów. Solidne wsparcie w ataku zapewniły swojej liderce Laura Miskiniene oraz Feyonda Fitzgerald. Koszykarki te zgromadziły odpowiednio 13 oraz 10 oczek dla poznańskiej drużyny. Istotny wkład w końcowy sukces miały również Gmrice Davis i Anna Jakubiuk, rzucając 8 i 7 punktów. Pozostałe trafienia dorzuciły Malina Piasecka, Aleksandra Pszczolarska, Dominika Puzio oraz Wiktoria Haegenbarth.

W zespole Wisły Kraków najskuteczniejsza na parkiecie była Chantel Horvat z dorobkiem 22 punktów. Bardzo dobre zawody w barwach krakowskiej ekipy rozegrała również Taylor Williams. Koszykarka zanotowała 21 punktów, ale ten świetny wynik nie wystarczył do odniesienia ostatecznego zwycięstwa nad rywalkami. Dobre fragmenty gry zaliczyły także Laura Erikstrup z 8 punktami i Magdalena Ziętara, która zdobyła 5 oczek. Swoje punktowe zdobycze zapisały ponadto na koncie Nicola Batura, Agata Gilmajster, Aleksandra Kuczyńska oraz Yvonne Turner.