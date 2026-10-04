Zjawiskowa modelka skradła serce polskiego bramkarza. Oto dziewczyna Marcina Bułki

Ecram Sallam, funkcjonująca w sieci także jako Ikram Sallam, swoją karierę w modelingu rozwijała we włoskim Turynie, gdzie wcześniej mieszkała. Miłość okazała się jednak silniejsza i dla polskiego bramkarza zdecydowała się na przeprowadzkę na Lazurowe Wybrzeże. Para zamieszkała w Nicei, gdzie reprezentant Polski bronił barw miejscowego klubu. Piękna modelka, która łączy pracę przed obiektywem ze studiami psychologicznymi, prężnie działa w internecie. Na jej profilach można znaleźć relacje z egzotycznych podróży, urywki z życia codziennego oraz efekty odważnych sesji zdjęciowych.

Przełomowym momentem w ich relacji były wakacje na Malediwach w czerwcu 2023 roku, kiedy to Marcin Bułka poprosił ukochaną o rękę. Szczęśliwa narzeczona pochwaliła się tym faktem na swoim Instagramie, dzieląc się zdjęciami z romantycznej kolacji i podpisując je wymownym „Dziś, jutro i na zawsze”. Przyszli małżonkowie dzielą pasję do zwiedzania świata, a w ich domowym ognisku nie brakuje też czworonogów. Ich psy, Tyson i Tommaso, doczekały się nawet własnego profilu w mediach społecznościowych. Ecram to także wierna fanka swojego partnera, która regularnie pojawia się na trybunach, by dodawać mu otuchy podczas meczów.

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