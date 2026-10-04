MKS Dąbrowa Górnicza wygrywa na wyjeździe. Kto poprowadził drużynę do zwycięstwa?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-04 15:14

W meczu polskiej ekstraklasy koszykarzy MKS Dąbrowa Górnicza pokonał na wyjeździe Euvic GTK Gliwice 89:78. Spotkanie było wyrównane do przerwy, jednak to goście przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w drugiej połowie.

Ręce koszykarzy walczących o piłkę pod koszem podczas meczu. O zwycięstwie MKS Dąbrowa Górnicza przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce koszykarzy walczących o piłkę pod koszem podczas meczu na pełnej hali sportowej.

Wyrównana walka do przerwy

Mecz pomiędzy Euvic GTK Gliwice a MKS Dąbrowa Górnicza rozpoczął się od wyrównanej rywalizacji w pierwszej kwarcie, która zakończyła się remisem 24:24. Obie drużyny od początku postawiły na ofensywę i szybkie tempo gry.

W drugiej kwarcie goście z Dąbrowy Górniczej zdołali wyjść na minimalne prowadzenie, wygrywając tę część spotkania 19:18. Pierwsza połowa zapowiadała emocjonującą końcówkę, w której każdy błąd mógł zadecydować o ostatecznym wyniku.

Decydująca druga połowa spotkania

Po przerwie MKS Dąbrowa Górnicza zaczął budować swoją przewagę, wygrywając trzecią kwartę 22:17. Koszykarze z Dąbrowy Górniczej skuteczniej egzekwowali swoje akcje w ataku, a defensywa GTK zaczęła popełniać błędy.

Ostatnia, czwarta kwarta również należała do gości (24:19), co ostatecznie przypieczętowało ich zwycięstwo 89:78. Najwięcej punktów dla MKS-u zdobył Jordan Hall (23), natomiast w drużynie z Gliwic najskuteczniejszy był Kacper Gordon, który rzucił 19 punktów.

ROLKI