Turniej WTA w Wuhan. Dlaczego Iga Świątek ma wolny los?

Wycofanie Jeleny Rybakiny z turnieju

Liderka światowego zestawienia Jelena Rybakina nie weźmie udziału w nadchodzących zawodach organizowanych w Chinach. Znakomita tenisistka z Kazachstanu zmaga się z bolesną kontuzją stopy, co wymusiło na niej zmianę planów. Decyzja ta ma bezpośredni wpływ na kształt drabinki turniejowej w azjatyckiej imprezie. Dzięki temu Iga Świątek znajdzie się w elitarnym gronie ośmiu najwyżej rozstawionych zawodniczek. Reprezentantka Polski w pierwszej rundzie zmagań będzie miała tak zwany wolny los.

Kazaszka zaledwie trzy tygodnie temu triumfowała w prestiżowym, wielkoszlemowym US Open. Niestety w minioną sobotę zapisała na swoim koncie bardzo nieoczekiwaną porażkę. W swoim pierwszym występie jako liderka rankingu uległa Alinie Czarajewej z Armenii. Wynik tego zaskakującego spotkania to 6:3, 4:6, 3:6 na korzyść zawodniczki notowanej na 118. miejscu listy WTA. Zmęczenie i problemy zdrowotne wyraźnie dały o sobie znać.

Kto wystąpi na kortach w Wuhan?

Obecnie Iga Świątek zajmuje dziewiąte miejsce w oficjalnym rankingu światowych tenisistek. W poprzedniej edycji chińskiego turnieju w Wuhan zdołała dotrzeć do ćwierćfinału, gdzie ostatecznie musiała pożegnać się z rywalizacją. Tytułu wywalczonego przed rokiem będzie bronić utalentowana Amerykanka Coco Gauff. Turniej główny rozpocznie się oficjalnie 12 października. Organizatorzy spodziewają się wielu emocjonujących i zaciętych spotkań na najwyższym poziomie.

W głównej drabince turnieju kibice zobaczą również inną reprezentantkę naszego kraju. Pewna udziału w tych niezwykle ważnych zawodach jest już Maja Chwalińska. Pozostałe polskie tenisistki, czyli Magdalena Fręch oraz Magda Linette, będą musiały obrać dłuższą drogę. Obie doświadczone zawodniczki muszą przebijać się przez trudne i mocno obsadzone kwalifikacje.