Michele Morrone na platformie dla dorosłych?! Tyle trzeba zapłacić za ekskluzywne materiały

Temat platform, na których udostępnia się odpłatnie ekskluzywne materiały, budzi sporo kontrowersji. Jak się okazuje, serwisy tylko dla dorosłych cieszą się powodzeniem również wśród niektórych osób z pierwszych stron gazet. Znany w Polsce włoski aktor właśnie zainwestował w jeden z nich.
Michele Morrone jako Massimo z "365 dni"
Urodzony w 1990 roku Michele Morrone od dzieciństwa marzył o aktorstwie, grając w szkolnych spektaklach. Z biegiem lat imał się także innych zajęć, m.in. będąc modelem i ogrodnikiem. Wystartował też we włoskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Prawdziwym przełomem okazała się jednak dla niego rola Massimo w cyklu "365 dni" na podstawie książek Blanki Lipińskiej. Przystojny Włoch zdobył międzynarodową popularność i kolejne propozycje zawodowe, w tym chociażby film "Pomoc domowa", w którym zagrała też Sydney Sweeney.
Gwiazdor debiutuje na platformie dla dorosłych
Ku niemałemu zaskoczeniu fanów, ostatnio Michele Morrone poinformował o dołączeniu do platformy oferującej płatne materiały dla dorosłych. Jest jej współtwórcą wraz z aktorką i modelką Megan Fox, a za całym projektem stoi Brytyjczyk, Tim Stokely, znany jako właściciel najpopularniejszej, niebieskiej platformy z treściami tego typu.
Za dostęp do ekskluzywnych materiałów w serwisie z Morrone trzeba zapłacić niecałe 20 dolarów, czyli niespełna 80 złotych. Dodatkowo płatne są natomiast specjalne, bardziej spersonalizowane treści, w modelu pay-per-view.
- Wszyscy myślą, że mnie znają. Przez filmy, zdjęcia, marki, muzykę, media społecznościowe... Ale prawda jest taka, że widzieliście tylko część mnie. Jest świat, którym nie dzielę się z po prostu kimkolwiek. Bardziej osobista, bardziej autentyczna strona. Bez filtra. Zdecydowałem się otworzyć dla was te drzwi - napisał filmowy Massimo.
Spodziewaliście się takiego rozwoju kariery Michele?
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