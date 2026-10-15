Zaskakująca przemiana Darii z "Top Model". Dziś zarabia na platformie dla dorosłych

Osiem lat temu młoda dziewczyna wywołała spore poruszenie wśród fanów programu "Top Model". Jej intrygująca uroda i silna osobowość pozwoliły jej zniwelować braki we wzroście, jednak nie wszyscy widzowie pałali do niej sympatią. Przyjrzeliśmy się bliżej temu, czym aktualnie zajmuje się i jak prezentuje się Daria Dąbrowska.

Daria Dąbrowska w "Top Model" budziła wiele emocji

18-latka pojawiła się w siódmym sezonie show w 2018 roku. Daria Dąbrowska wyróżniała się nie tylko ciekawą aparycją, ale też nietuzinkowym charakterem, co pozwoliło jej zatuszować niedostatek wzrostu, często dyskwalifikujący w branży modelingowej. Pokonała nawet swój strach przed wodą w trakcie zdjęć w basenie. Udało jej się też wystąpić na Fashion Week, co spotkało się z krytyką części publiczności, a zwłaszcza fanów Szymona, który odpadł w poprzednim etapie i negatywnie wypowiadał się o jej kompetencjach.

Przygoda Darii z "Top Model" dobiegła końca w jedenastym odcinku, o krok przed finałem w Los Angeles. Trzy lata po zakończeniu emisji, w 2021 roku, kobieta stwierdziła, że formuła programu zbytnio skręca w stronę czystej rozrywki, odbiegając od prawdziwego świata mody.

Była uczestniczka programu oferuje treści dla dorosłych? Zobaczcie jej metamorfozę

Dziś 26-letnia Daria Dąbrowska wciąż zaskakuje. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 100 tysięcy użytkowników, a na TikToku zgromadziła ponad 30-tysięczną widownię. Chętnie dzieli się tam swoimi refleksjami na różne tematy. Niedawno wyznała, że na 30. urodziny chce zafundować sobie sterylizację, argumentując to niechęcią do posiadania potomstwa z kilku względów. Ponadto, w 2024 roku poinformowała o zdiagnozowaniu u niej spektrum autyzmu.

Działalność Darii w sieci wykracza jednak poza popularne media społecznościowe. Była modelka posiada również konto w serwisie oferującym dostęp do płatnych treści dla dorosłych.

- Byłam blokowana, usuwana z obserwowanych, ghostowana, hejtowana, ale nikt nigdy nie powiedział, że jestem słaba w łóżku, tak tylko mówię - zdradziła ostatnio szczerze.

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