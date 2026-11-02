Tych krzewów nigdy nie przycinaj w listopadzie. Ten zabieg może im tylko zaszkodzić

Zbyt późne przycinanie może pobudzić rośliny do wypuszczania młodych pędów, które nie zdążą zdrewnieć przed zimą.

Listopad nie jest odpowiednim terminem na przycinanie wszystkich krzewów ozdobnych. Niektóre gatunki lepiej pozostawić w spokoju aż do wiosny.

Sprawdź, których krzewów lepiej nie przycinać w listopadzie, aby im nie zaszkodzić.

Zaczekaj z przycinaniem do wiosny

Listopad nie jest najlepszym momentem na radykalne odmładzanie wszystkich krzewów w ogrodzie. Zamiast działać pochopnie, warto sprawdzić wymagania konkretnego gatunku i zaplanować prace na odpowiedni termin. Nie oznacza to jednak, że trzeba ignorować połamane, chore lub uszkodzone gałęzie. Takie fragmenty można usuwać w razie potrzeby, wybierając odpowiednie warunki pogodowe i używając czystych, ostrych narzędzi.

Kiedy przycinamy i jak dbamy o krzewy? Posłuchaj eksperta

Te krzewy nie lubią późnego cięcia

Jedną z najważniejszych zasad ogrodniczych jest dopasowanie terminu przycinania do okresu kwitnienia. Szczególnie ostrożnie należy traktować krzewy, które rozwijają kwiaty na pędach wyrosłych w poprzednim sezonie. Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim forsycje, lilaki (bzy), jaśminowce oraz niektóre odmiany tawuł. Warto wymienić również krzewuszki i wczesnowiosenne kaliny. Dlaczego listopadowe cięcie nie jest dobrym pomysłem? Na gałązkach tych roślin znajdują się już pąki, z których w kolejnym sezonie rozwiną się kwiaty. Usuwając je jesienią, możemy nieświadomie pozbawić krzew całej wiosennej ozdoby. Najlepszym momentem na przycinanie takich gatunków jest zazwyczaj czas tuż po przekwitnięciu. Uważać należy również na krzewy zimozielone. Bukszpany, rododendrony czy inne rośliny zachowujące liście przez zimę nie powinny być intensywnie przycinane w listopadzie. Świeżo odsłonięte fragmenty pędów są bardziej narażone na działanie mrozu i wysuszającego wiatru. Dodatkowo mocne cięcie może pobudzić roślinę do wypuszczania nowych przyrostów, które nie zdążą odpowiednio zdrewnieć przed nadejściem niskich temperatur. W efekcie krzew może ucierpieć podczas zimy.

Forsycje, lilaki, jaśminowce, krzewuszki, rododendrony i bukszpany to przykłady roślin, przy których w listopadzie warto zachować szczególną ostrożność. Czasem lepiej odłożyć sekator na kilka miesięcy, niż przez pośpiech stracić pąki, a wiosną kwiaty.

12