Włamanie w gminie Koluszki. Policjant w czasie wolnym zatrzymał 54-latka

Włamanie w gminie Koluszki. Sąsiad zaalarmował policjanta

Informacja o możliwym włamaniu dotarła do podkom. Jarosława Krawczyka 30 października 2026 roku tuż po godzinie 9:00. Policjant, na co dzień oficer dyżurny koluszkowskiej komendy, miał wtedy dzień wolny od służby. Po przyjeździe pod wskazany adres zastał na miejscu także sąsiada. Drzwi wejściowe do domu były uszkodzone, a z wnętrza dochodziły odgłosy plądrowania pomieszczeń.

Policjant w czasie wolnym zatrzymał 54-latka

Funkcjonariusz powiadomił oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego, który skierował na miejsce patrol. W obawie przed ucieczką mężczyzny policjant wszedł do domu, a świadek obserwował, czy podejrzany nie spróbuje uciec przez okno po drugiej stronie budynku. W domu policjant zatrzymał mężczyznę, który na jego widok próbował uciec. Zatrzymany okazał się 54-letnim mieszkańcem powiatu łódzkiego wschodniego. Policjant obezwładnił go i przekazał przybyłemu patrolowi.

54-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem

Przy 54-latku policjanci znaleźli łom oraz przedmioty skradzione z wnętrza domu. 54-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jak podała policja, w przeszłości miał już konflikty z prawem. W jego miejscu zamieszkania znaleziono także amunicję. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzezinach.

Źródło: Policja.pl